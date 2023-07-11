İSTANBUL- Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 - 23 Temmuz haftasında Çocuk Sanat Merkezinde öne çıkan etkinlikler şöyle sıralandı;

RİTİM ATÖLYESİ // 19-20-21-22 TEMMUZ //AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00, 13.00, 13.00, 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen ‘Ritim Atölyesi’, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

EBEVEYN-ÇOCUK MÜZİKLE TANIŞIYORUM // 19-20-21-22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00, 16.00, 16.00, 16.00

Atatürk Kültür Merkezi, 2-4 yaş aralığındaki minik ziyaretçilerinin gelişimine katkı sağlamak adına ‘Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum Atölyesi’ düzenliyor. Minikler, ebeveynleriyle katıldıkları bu atölyede vurmalı çalgıları kullanarak, renklerle, çeşitli görsellerle oyunlar oynuyor ve müziğe eşlik ediyor. Bu atölyede çocukların tempo algıları ve psikomotor becerileri gelişirken, birlikte hareket etme duyguları da artıyor.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 19-22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 13.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetiminde gerçekleşen atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

RESİM SEVİNCİ // 22-23 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

‘Metin Ceyran ile Resim Sevinci’, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

RESİMLE TANIŞIYORUM // 22-23 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ //13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4-6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ // 22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Yaratıcı Dans Atölyesi’, 4-6 yaş aralığındaki minik sanatseverlere yaratıcılıklarını dans yoluyla ifade etme fırsatı sunuyor. Sevdikleri müzikler eşliğinde basit dans hareket kombinasyonlarıyla tanışan çocuklar, dans ederken doğaçlama yapmayı ve hayal güçlerini kullanmayı öğreniyor. Ayşegül Uçanoğlu’nun eğitmenliğini üstlendiği atölye, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

KAYIP BALIK NEMO ARKADAŞLARINI ARIYOR // 22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

Çocukların sevgilisi Kayıp Balık Nemo, AKM Çocuk Sanat Merkezinde çocukları su altının büyülü dünyasına davet ediyor. 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek Kayıp Balık Nemo Arkadaşlarını Arıyor atölyesiyle 4-6 yaş aralığındaki minikler, plastik tabak, tahta çubuk, kağıt ve boya gibi malzemeler aracılığıyla su altı dünyasının büyülü atmosferini keşfedecek. Su altındaki canlıların yaşam alanlarını ve bu canlılar için nelerin önemli olduğunu öğrenecek olan miniklerin, atölye sayesinde su altı canlılarına dair farkındalıklarını artacak. Aynı zamanda, hayvanların doğal yaşam alanlarında nelerin gerektiğini ve nasıl korunduğunu da öğrenecek olan minikler, çevre bilinci ve doğal yaşamın önemine dair bilinç kazanacaklar.

PİYANO İLE TANIŞIYORUM// 22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek ‘Piyano ile Tanışıyorum Atölyesi’, 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yepyeni deneyimler yaşatıyor. Çocuklar atölye kapsamında önce piyano hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor, sonrasında kısa bir resital dinleyip, piyanonun başına geçiyor. Atölye, sokak hayvanları için geliştirilen #hermamabirnota projesi kapsamında gönüllü öğretmenlik üstlenen Ceren Yılmazoğlu’nun eğitmenliğinde yapılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ // 22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

Yaratıcılığı dışa vurmanın en güzel yollarından biri olan dans, çocuklarla buluşuyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7-12 yaş aralığındaki katılımcılar ‘Çocuklar için Dans Atölyesi’nde çocuklar, popüler şarkılar eşliğinde hep birlikte çeşitli kombinasyonlar oluşturup, özgün dans hareketleri ortaya çıkarıyor. Çocuklar müziğin ve dansın büyüsüyle coşarken, aynı zamanda beden koordinasyonlarını ve ritim duygularını da geliştiriyor.

PİRİ REİS İLE DENİZLERE YOLCULUK // 22 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukları Piri Reis ile Denizlere Yolculuk atölyesiyle buluşturuyor. 22 Temmuz Cumartesi günü, 7 – 11 yaş aralığındaki miniklere özel düzenlenecek atölyede, çocuklar, ünlü denizci Piri Reis'i tanıyacak, keşifler yaptığı denizleri öğrenecek ve maddelerin suyun üzerinde durma kazanımlarına hakim olacaklar. Karton, lastik ve tahta çubuk gibi malzemelerle, şişe mantarlarını Piri Reis figürüne dönüştürecek ve karton, lastik ve tahta çubukları kullanarak denizcilik temalı bir sahne kurmayı deneyimleyecek olan çocuklar eğlenceli biçimde keşifler yapacak. Piri Reis'in keşifler yaptığı denizleri ve önemli rotaları tasvir edecek olan minikler Piri Reis ile Denizlere Yolculuk atölyesi sayesinde tarih ve denizcilik konularında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra materyallerin su üzerinde nasıl durabileceğini de keşfedecekler.

MİNİ BALE ATÖLYESİ // 22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde, Buse Nur Bekdemir eğitmenliğinde gerçekleşen ‘Mini Bale Atölyesi’, 4-5 aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor, daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor.

LEGO EDUCATION İLE YARATICI ELLER İŞ BAŞINDA // 22 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00, 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında Atölyesi’, hem çocukların tüm bedenlerini hareket ettirmelerini sağlıyor hem de soyut düşünme, benzerlik kurma, sıralama, ince motor becerileri, ifade gücü, mantıksal düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Atölye, çocukların hayal güçlerini heyecanla ve sevinçle beraber kullanıp yeni keşifler yapmalarına destek sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 23 TEMMUZ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Çocuklar için Drama Atölyesi’, 7–11 yaş arasındaki çocukların hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. Çocuklar atölyede rol yapmayı ve doğaçlamayı öğreniyor, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor. Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 23 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

Atatürk Kültür Merkezi, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Yaratıcı Drama Atölyesi’ düzenliyor. Çocuklar bu atölyede hayal kuruyor, rol yapıyor, topluluk içinde kendini güvenle ifade etmeyi deneyimliyor. Atölye, çocukların iletişim ve dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunurken, konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma gibi konularda da güçlenmelerine yardımcı oluyor.

HABER: ERCAN AYDIN