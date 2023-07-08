AKSA Grup Şirketleri'nden Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Jeneratör, Aksa Elektrik, Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri ve Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri, Fortune 500 Türkiye listesinde yükselişe devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye tarafından bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği 'Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren AKSA Grup Şirketleri globalleşme ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasındaki yükselişlerini de sürdürdü.

Kazancı Holding çatısı altında 10 binden fazla çalışanıyla 4 kıtada üretim ve 178 ülkeye satış gerçekleştiren AKSA Grup Şirketleri Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Jeneratör, Aksa Elektrik, Aksa Çoruh Elektrik Hizmetleri ve Aksa Fırat Elektrik Hizmetleri, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi sıralamasında ortaya koydukları yükseliş performansı ile konumlarını pekiştirdi.

- Tüm AKSA Grup Şirketleri listede yükselişte

Aksa Enerji ve Aksa Doğalgaz olmak üzere iki AKSA Grup Şirketi, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 50 şirket arasında yer aldı.

Türkiye’nin halka açık en büyük elektrik üreticisi Aksa Enerji, 8 ülkedeki 13 santral yatırımıyla global ölçekli büyümesi ve döviz bazlı gelirlerini artırarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında geçen seneye göre 16 basamak yükselerek 31'inci sıraya yükseldi.

Sahip olduğu 21 dağıtım lisansı kapsamında 31 ilin sınırları içerisinde bulunan 27 il merkezi ile 260 ilçe ve beldede yaklaşık 5 milyon aboneye hizmet veren ve yüzde 21 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Aksa Doğalgaz, Fortune 500 Türkiye listesinde 25 basamak yükselerek 39'uncu oldu. Böylece Aksa Doğalgaz, Fortune 500 Türkiye listesindeki ilk 50 şirket arasına giren ikinci AKSA Grup Şirketi oldu.

Türkiye’nin 81 iline elektrik satış ve danışmanlık hizmeti sunan Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı sıralamada 37 basamak yükselerek 130'uncu sıraya çıktı.

Çoruh bölgesinde Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane, Fırat bölgesinde ise Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde yaklaşık 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım ve tedarik hizmeti sunan Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri ve Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri de listede yerini aldı. Açıklanan listeye göre Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri 27 basamak yükselerek 194'üncü sırada, Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri ise 33 basamak yükselerek 247'inci sıraya yükseldi.

Jeneratör sektöründe Türkiye’nin öncü şirketi ve dünyanın en büyük 5 jeneratör üreticisi arasında yer alan Aksa Jeneratör, ihracat rakamlarına göre ilk 100 şirket arasında yer aldı ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında bir önceki seneye göre 14 basamak yükselerek 213'üncü oldu.

- Çalışanlara teşekkür

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu 2'inci Başkanı Cemil Kazancı, enerji sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 6 şirketin listedeki yükselişinden memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'AKSA Grup Şirketlerimizi 2030 yılı ve ötesine taşımak için Globalleşme, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme olmak üzere 3 temel eksen üzerine inşa ettiğimiz Aksa 2030 Global Stratejimiz doğrultusunda çok daha büyük başarılara imza atacağımız konusunda inancımız tam. AKSA Grup Şirketlerimizin bu başarıya ulaşmasını sağlayan ve önümüzdeki dönemde çıtayı çok daha yukarıya taşımak için büyük bir özveri ve gayretle çalışan tüm yönetim ekibimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.'

AA