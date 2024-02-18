3. dakikada Adana Demirspor'dan Emre Akbaba, ceza sahası önünde rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Balotelli'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna giden topu uzanarak kornere çıkardı.
18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.
20. dakikada Alanyaspor öne geçti. Eduardo'nun ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
33. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın, ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Adana Demirspor'un son dakika attığı golle Alanyaspor 1 puana razı oldu.Kaynak: AA