Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, Reeder Samsunspor'u ağırladı.

Maçın 9. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortaladığı topa arka direkte gelişine vuran Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in pasıyla savunmanın arkasına kaçan Hwang, kaleci ile karşı karşıya geleceği esnada Samsunsporlu Bola topu kayarak uzaklaştırdı.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Vilhena'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Zeki Yavru'nun uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Samsunsppor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Dimata, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Devamında yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine endirekt serbest vuruş kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti'nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan yeniden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Holse'nin vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

78. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın pasıyla çaprazda topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk güçlükle kurtardı.

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Muja'nın ortasında topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+9. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Bola'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Drongelen'in kafa vuruşunda top ikinci kez direkten döndü.

Mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Pereira, basın toplantısında gazetecilere yine bir maça iyi başladıklarını söyledi. Maçın daha ilk dakikasında Vilhena ile gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Pereira, "Ardından antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla golü bulduk. Ardından bir pozisyon daha bulduk. Belki ikinci golü bulsak rahatlayabilirdik." diye konuştu.

İlk yarıda kendilerinin ikinci yarıda da Samsunspor'un daha iyi oynadığını aktaran Pereira, son 15 dakikada oyuncularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Bu dakikalarda Cordova ve Makouta ile gelişen kontrataklarda ikinci golü bulup rahatlayabilecek pozisyonlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Bunları biz değerlendiremedik. Ancak kalemizde de rakibin direkten dönen iki topu oldu. Burada biz mutlu olduk. Takımımı ve oyuncuları galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Pereira, içinde bulundukları durumu herkesin anlaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize öz güven verecek. Oyuncularım, sahada gösterdikleri mücadele ile galibiyeti hak etti. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Antrenmanlara da gelerek bizi desteklediler. Ayrıca bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Bize yardımcı oldular, büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu galibiyette onların da emeği var. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken maçlar var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz ve buna inanmamız gerekiyor. Bulunduğumuz zor durumdan çıkmak için çok çalışmamız gerekiyor."

Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili soruya ise Pereira, "Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada iken evlendim, orada çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar Trabzon'da büyüdü. Trabzon'da görüştüğüm arkadaşlarım var ama şu anda onların kaybetmesini istiyorum. Bizler için çok zor bir maç olacak. Üstelik Alanyaspor'u çok iyi tanıyan bir hocaları da var. Ama biz oradan puan almak için elimizden gelen maksimum gücü kullanacağız." cevabını verdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum

Alanyaspor karşısında istemedikleri bir performans sergilediklerini dile getiren Reis, "Üst üste kaybettiğimiz dördüncü maç oldu. Bu maçta daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak özellikle maçın ilk yarısında gösteremedik. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyiydi." diye konuştu

Reis, devre arasında oyuncularıyla daha fazla savaşmaları ve öz güvenli oynamaları gerektiğini konuştuklarını anlatarak, maçın ikinci yarısında biraz daha iyi oynadıklarını kaydetti.

Kazandıkları penaltıyı iyi değerlendiremediklerini ifade eden Reis, "Daha sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz oldu ve bu şansları değerlendiremedik. Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mağlubiyetin geride kaldığını, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Reis, üst üste aldıkları mağlubiyetler nedeniyle zorluklar yaşadıklarını, ancak hala ligde üçüncü sırada olduklarını ve kesinlikle ligin geri kalanında daha önce gösterdikleri iyi performansı göstermek istediklerinin altını çizdi.

Samsunspor'da bir düşüş yaşandığı ve düşüşün sebebinin ne olduğuna dair yöneltilen soruya Reis, nedenler bulmanın kolay olduğunu aktardı.

Bu dönemi çok önemli oyunculardan yoksun bir şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirten Reis, "Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım baskı hissediyor da olabilirler. Ama bir neden varsa o da çok önemli oyuncularımızdan yoksun olmamız diyebilirim. Ligde 5 maçımız kaldı. Bu maçlarda en iyi performansımızı göstererek ligi tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.