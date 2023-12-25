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90+3. dakikada Alanyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Savunmadan Aliti'nin attığı uzun pasta topla buluşan Janvier, rakip ceza sahası dışına kadar topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir topla buluştu. Bu futbolcunun ceza sahasına girip vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin dibinden auta gitti.

Kemen, Kayserispor ile yollarını ayırdı

Kemen, Kayserispor ile yollarını ayırdı

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