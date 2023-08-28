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90+1. dakikada Alanyaspor'un golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec, ceza sahası arka direğe gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

33. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında Burak Bekaroğlu'dan topu çalan Alanyaspor'dan Eduardo'nun şutunda top direkten geri döndü. Hataysporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen ortayı Hatayspor'dan Burak Bekaroğlu uzaklaştırma istedi ancak top Eduardo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

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