Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

82. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Novais'in vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'dan döndü. Pozisyonu takip eden Efecan Karaca'nın pasında meşin yuvarlakla buluşan Leroy Fer'in yerden şutunda, top ağlarla buluştu: 1-1

78. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Nayir'in verdiği pasla savunma arkasında topla buluşan Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

61. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Pendikspor'dan İbrahim Akdağ'ın ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun başlangıcında Leroy Fer'in orta sahada Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.