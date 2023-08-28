Antalya

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları oyundan ve oyuncularının verdiği mücadeleden çok memnun olduğunu söyledi.

Oyunu planladıkları gibi oynadıklarını anlatan Erdoğan, "Hatayspor'un daha fazla ikinci bölgede bekleyip, kazandıkları toplarla hücum yapacaklarını hesaplıyorduk. Ona göre bir oyun planıyla hafta içi çalıştık. Sahayı genişletebildiğimiz kadar genişletip, aralara adam sokup, oradaki pas trafiğini, topun bizde kalmasını, rakip ceza sahasına girip, buradan pozisyon bulmaya çalıştık. Maçın genelinde de başarılı olduk. Sadece golümüz eksikti." diye konuştu.

Erdoğan bu kadar sıkı savunma yapan bir rakibe karşı yeteri kadar pozisyon elde ettiklerini kaydederek, son vuruşlarda biraz beceri ve şans konusunda eksik kaldıklarını belirtti.

Karşılaşmada bulacakları erken golle farklı bir skor hesabı da yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bir tek gol dışında sahada her şey doğru yapıldı. Tabii ki üzüldük. İçeride kendi sahamızda bu kadar üstün oynadığımız ve domine ettiğimiz bir oyunu galip gelmek isterdik. Kenardan yeterince kenar ortası ve şut denemesi, ceza sahası içerisinde yeterince topla buluşmamız oldu. Ama maalesef topu filelerle buluşturamadık." ifadelerini kullandı.

"Transfer sezonu kapanmadan aramıza bazı oyuncuları katarız"

Maç içerisinde forvet hattında oyuncu değişikliği konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Erdoğan, transfer dönemi kapanmadan kadroya ofansif anlamda katkı sağlayacak oyuncular eklemek istediklerini belirtti.

Erdoğan, maçta bu anlamda yapmak istediği hamleyi yapamadığını dile getirerek, "Transfer piyasası şu an sıkıntılı. Çoğu kulüp aynı arayış içinde ama biz sadece oyuncu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Umut ediyorum ki transfer sezonu kapanmadan aramıza bazı oyuncuları katarız." diye konuştu.

Bir gazetecinin oyunda çok fazla kart çıktığına yönelik sorusuna Erdoğan, ilk 3 hafta ligde en çok sarı kart gören takım olabilecekleri cevabını verdi.

Kartların yüzde 70'inin gereksiz olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hakemlerin performansının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok basit kart veriliyor. Başka maçları da izliyorum. Yurt dışındaki İngiltere, Bundesliga veya La Liga maçlarına da bakıyoruz. Sürekli oyunlar duruyor. Bu şekilde devam ettiği sürece oyuncular da küçük bir olayı büyütüyor, kendini yere atıyor. Hakemlerin bu oyunu daha iyi kontrol etmeleri gerekiyor. Oyunun daha akıcı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun oyun kalitesi ve seyir keyfi olarak Avrupa'ya göre çok geride olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu kabul etmemiz lazım. Gündüz oturuyorum. Süper Lig'i izliyorum ama açıkçası ben kendi rakiplerim olmasa, televizyon karşısında bu tür maçları izlesem bile keyif alacağımı sanmıyorum. Oyunun daha akıcı ve devamlı olması önemli. Türk futbolunun seviyesini yükseltmek için herkesin katkı sağlaması gerekiyor, sadece hocalar ve oyuncular değil, hakemler, gözlemciler de dahil herkesin bu konuyu değerlendirmesi lazım."

AA