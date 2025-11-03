İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 22. International Business Awards kapsamında Gümüş Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, dijital dönüşüm ve 'açık bankacılık' alanındaki atılımlarıyla sektördeki konumunu sağlamlaştırıyor.

Teknolojiyi ve müşteri odaklı çözümleri, stratejisinin merkezine koyan banka, finansal hizmetler ve yenilikçi uygulamalarla sektördeki farkını ortaya koyuyor.

Söz konusu doğrultuda uluslararası alanda pek çok ödül kazanan banka, açık bankacılık alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle 22. International Business Awards kapsamında gümüş ödül kazandı.

Banka, işbirlikleri ve teknolojik altyapısıyla da açık bankacılık ekosistemine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Açık Bankacılık Platformu, halihazırda 271 farklı API (Uygulama Programlama Arayüzü) ile geliştiricilere ve iş ortaklarına entegrasyon imkanı sağlıyor. API altyapısı sayesinde, fintekler ve diğer işletmeler bankacılık hizmetlerini kendi çözümlerine kolayca entegre edebiliyor.

Banka, açık bankacılık stratejisi doğrultusunda çeşitli e-ticaret siteleriyle API üzerinden finansman işbirlikleri ile e-ticaret kullanıcılarına hızlı ve kolay finansman çözümler sağlayarak alışveriş deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Emeç, açık bankacılığı sadece regülasyon uyumu olarak değil, iş modeli ve büyüme stratejisi olarak gördüklerini belirtti.

Ödülün, uluslararası arenada doğru yolda olduklarını gösterdiklerini aktaran Emeç, '2024'te de uluslararası alanda 3 prestijli ödüle layık gösterilen Albaraka API olarak, 271 farkı alanda hizmet sunarak ekosistemdeki gücümüzü artırırken, önümüzdeki yıl devreye almayı planladığımız yeni işbirlikleriyle de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve dijital finansal hizmetlerde öncü olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Albaraka API, Global Banking&Finance Awards 2024 kapsamında Banking&Finance Technology kategorisinde '2024 Türkiye'nin En İyi Açık Bankacılık API Platformu', The Digital Banker tarafından düzenlenen Global Banktech Awards kapsamında 2024 Transaction Banking alanında 'En İyi API/Açık Bankacılık Platform Sağlayıcısı' ve Albaraka Açık Bankacılık Platformu Projesi ile IDC Türkiye DX Summit kapsamında düzenlenen IDC Future Enterprise ödül programında Best in Future of Industry Ecosystems kategorisinde birincilik ödüllerine layık görüldü.