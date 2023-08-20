ÇANAKKALE AA- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde Tarihi Alan'a kazandırılan Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilere muharebelerin atmosferini yaşatıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gezmeye gelenler, Tarihi Alan'da yeni bir destinasyon olan Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı'na da ilgi gösteriyor.

Çanakkale Kara Savaşları'na katılan askerlerin günlükleri ve dönem fotoğraflarından yola çıkılarak hazırlanan, siperlerdeki bir günün anlatıldığı canlandırma alanında, muharebelerde yaşananlardan belli kesitler seslendirme desteğiyle sunuluyor.

330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşan siper hattındaki canlandırmada, taarruza kalkan, karavanadan çorba içen, dinlenen askerler, yıkılan siperdeki şehitler ile karargah ve lağım (tünel) girişi tasvir ediliyor.