Ankara

OGM'den edindiği bilgiye göre, kurum bu yıl kasım ayına kadar 25 bin personeliyle ülke genelinde çıkan 2 bin 498 orman yangınına müdahale etti.

Karadan 4 bin 800'e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinesiyle alevler önlenmeye çalışılırken hava araçları da uçuşlarıyla yangınların söndürülmesinde etkin rol aldı.

Bu yıl 24 uçak, doğrudan yangınlarla mücadelede kullanıldı. Rezerv güç kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile İçişleri Bakanlığına ait 25 helikopter ve 2 uçaktan yararlanıldı. 6 OGM yangın yönetim helikopteri de çalışmalarda görev aldı. Toplamda kullanılan helikopter sayısı 100'ü buldu. "Alev kuşları" kasım ayına kadar 10 bin 683 saat uçuşta 33 bin 121 sorti yaparak, 106 bin 224 ton su atımı gerçekleştirdi.

TUSAŞ ile yangın söndürme uçağı için iş birliği

TUSAŞ tarafından üretilen üç T70 Sikorksy modeli yangın söndürme helikopterinin ikisi kurumun envanterine girerken diğeri gelecek yıl yangın sezonu öncesinde hizmete alınacak.

Geçen yıl ocak ayında başlayan 20 Küçük Tanker/Amfibik Uçak Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında ilk 4 Airtractor AT-802 amfibik uçağın teslimatı bu yıl nisan ayında tamamlandı. Kalan 16 uçağın teslimi her yıl 4'er adet olacak şekilde 2027 yangın sezonu öncesinde gerçekleştirilmiş olacak.

Ayrıca 8 yangın söndürme helikopterinin yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi için TUSAŞ ile sözleşme imzalandı ve bu hava araçlarının 2028 yangın sezonunda kullanılması hedefleniyor.

Özgün yangın söndürme amfibik uçağı geliştirilmesi için de TUSAŞ ile ortak çalışmalar başlatılırken sözleşme hazırlıkları devam ediyor.

Kiralama projeleri için 5 milyar lira bütçe

Hava araçlarının kiralanma ve tedariki, OGM ile koordineli şekilde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SBB) tarafından 2022-2024 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Gelecek yıl, kiralanacaklar, OGM envanterinde bulunanlar, rezerv güç kapsamında MSB ve İçişleri Bakanlığına ait olanlar da dahil olmak üzere toplam 101 helikopter, 27 uçak ve 10 insansız hava aracının yangın sezonunda kullanılması planlanıyor.

Gelecek yıl hava aracı satın alma projeleri için 500 milyon lira bütçe tahsis edildi.