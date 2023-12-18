Haber: Mert Osman Erman

Alex, 2017'de Greater Manchester'daki Oldham'daki evinden annesi ve dedesi ile İspanya'da bir tatil için ayrıldı, ancak ardından kayboldu.

Şu anda 17 yaşında olan Alex, Cumartesi günü Fransız Pirene Dağları'nda günlerce yürüyerek yardım bulmak için İngiltere'ye döndü.

Gite de la Bastide adlı yer, Pyrenees Dağları'nın eteklerinde yer alan küçük bir köyün bir parçasını oluşturan birkaç taş evden biridir.

Mülkün sahipleri Frederic Hambye ve Ingrid Beauve, Alex'i "ailemizin bir parçası" olarak nitelendirdi.

Alex'in aile üyelerinin yaşam tarifesi Fransız makamları tarafından göçebe olarak tanımlandı; aile, Fas'tan İspanya'ya ve ardından Fransa'ya seyahat etti.

Pazar günü web sitelerinde yayın yapan mülk sahipleri, Alex'in "Zach" olarak bildikleri kişinin iki yıl boyunca ara sıra orada kaldığını söyledi.

Çift, Alex'in yiyecek ve konaklama karşılığında çeşitli işler yaptığını belirtti.

Alex'in annesi orada yaşamıyordu, ancak Alex "birkaç kez" annesine katılmak için ayrıldı, dediler ve en son olarak bu yazın başında gite'e geri döndü.

Çift, Alex'in "normal bir yaşama dönmek" isteğini dile getirdiğini ve ona bir okula yer bulmalarına yardımcı olduklarını, ancak resmi bir kimliğe ihtiyaç duyduğunu öğrendiklerini söyledi.

Kısa bir süre sonra, Alex'in bir Fransız okulunda bilgisayar bilimi okumak için kaydolması gereken kimlik belgelerini almak için İngiltere'ye dönmeye karar verdiğini söylediler.

Çift, ayrıldığında ona annesine katılacağını söyledi. Ona "her zaman hoş geldin" dediklerini ve "gerektiğinde yardım etmeye hazır olduklarını" eklediler: "Ona en iyi şansları diliyoruz."

Greater Manchester Polisi, suç soruşturması başlatıp başlatmamaya karar vermeden önce kaybolma durumu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

Alex'i ve ailesini desteklemenin yanı sıra, onun topluma yeniden entegrasyonuna yardımcı olma konusundaki diğer öncelikleri olduğunu belirttiler.

Alex'in annesinin nerede olduğu bilinmiyor, ancak Fransız savcıları, annesinin onu Finlandiya'ya götürmeyi planladığını söylediğini ve bu da Alex'in İngiltere'ye geri dönme kararı vermesine neden olduğunu belirtti.