Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, eylül ayında geçerli olacak özel bir kampanyayla Alfa Romeo sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Geçen aydan bu yana ürün gamındaki modellerde fiyat değişikliği yapmayan Alfa Romeo, cazip satın alma imkanları sağlıyor.

Marka, eylül boyunca Alfa Romeo Stelvio ile Giulia'da "Nakit İndirim Kampanyası ve Takas Desteği" ya da "Nakit İndirim Kampanyası ve Kredi Kampanyası" sunuyor.

Ülkede mart ayında satışına başlanan yenilenen Stelvio ve Giulia modelleri için 200 bin TL nakit indirim, tercihe göre 150 bin TL takas desteği veya Koç Fiat Kredi'den tercih edilebilecek 400 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Tercihini Tonale'den yana kullanmak isteyen Alfa Romeo severler için bu aya özel olarak "Paket Kampanyası" devreye alınıyor.

Kampanya dahilinde Driving Assistance Pack, Sunroof ve Sunroof+Driving Assistance Pack donanımlı araçlardaki ilgili paket hediye ediliyor. Ayrıca ihtiyaca göre 400 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından veya 150 bin TL takas desteğinden yararlanılabiliyor.

AA