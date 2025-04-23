HABER: SUAT ÜNAL

Beykoz Tokatköy Çiftlik Camii'nden kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşlarıyla ,Tokatköy Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden Ali Eşitmez'i yakınları yalnız bırakmadı.Yurt dışında olduğu için cenazeye katılamayan Sedat Peker cami avlusuna çelenk gönderdi.Sanatçılar, Mesam,yönetim İş insanları siyasetçiler ve aile dostlarıyla camii'nin avlusu doldu taştı.

Cenezeye katılamayan Orhan Gencebay , Tarkan , Cengiz Kurtoğlu, Ahmet Selçuk İlhan , İsmail Türüt ,Kutsi , Yıldız Tilbe , Elif Karlı , Uğur Aslan , Latif Doğan , Esat Kabaklı, Orhan Ölmez ,Elif Karlı , Cansever , Mine Koşan ,Esra Özmen , Zeynep Dizdar , Çiğdem Tunç ,Hülya Polat ,Güllü ,Zeynep Birinci gibi ünlüler Ali Eşitmez'i arayarak taziyelerini ilettiler.Aşiret reislerimden Fatih Bucak , İzol reisi Cihan İzol , gibi aşiret reisleri Ali Eşitmezi telefonla arayayarak taziyelerini ilettiler.