Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Türk ve Alman iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Habeck, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Almanya Ekonomi Bakanı'nın Türkiye'ye 2018'den bu yana ilk kez geldiğini, bunun çok uzun süre olduğunu söyledi.

Bugün kendisi ve Alman delegasyonu için çok ilginç bir gün olduğunu vurgulayan Habeck, ekonomik meseleler, ticari endüstriler, yenilenebilir enerji miktarının artırılması, ticari ilişkilerdeki engellerin aşılması ve enerji ile ilgili pek çok konu hakkında derinlemesine görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Habeck, bu temaslarına ilişkin, "Bu çok somuttu ve bana ve ekibime Almanya'dayken yapacak çok iş ve Avrupa Birliği'nden meslektaşlarımla tartışacak çok şey verdi." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da 2018'den bu yana ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Schulz, resepsiyonda seçkin misafirlerin, uzmanların ve Bakan Habeck'in beraberinde getirdiği iş dünyasından büyük bir heyetin olduğuna dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck, bugün Bakan Bolat ile görüşmüş ve Türkiye - Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalamıştı.

Daha sonra Habeck ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edilmişti.

Habeck'in yarın Türk-Alman Enerji Forumu'na katılması bekleniyor.