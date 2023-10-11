Hamas'ın silahlı adamları tarafından öldürülmüş gibi görünen dehşet verici görüntülerde yer alan Alman dövme sanatçısı Shani Louk'un annesi, kızının hala hayatta olduğunun kendisine söylendiğini iddia ediyor.

22 yaşındaki Shani, hafta sonunda Gazze'de gezdirilen bir kamyonun arkasında çıplak, bilinçsiz ve ağır yaralı olarak görülmüştü. Cumartesi günü (7 Ekim) Hamas tarafından basılmadan önce Supernova müzik festivalinde bulunuyordu. İsrail'in güneyindeki festival alanından yaklaşık 260 ceset çıkarıldı.

Shani'nin annesi Ricarda Louk daha önce Gazze'den gelen rahatsız edici görüntülerdeki kişinin kızı olduğunu doğrulamıştı. Louk şunları söyledi: "Bize gönderilen bir videoda kızımızı Filistinlilerle birlikte arabada baygın halde ve Gazze Şeridi'nde arabayla dolaşırken net bir şekilde görebiliyordum."

Ricarda şimdi de ailesinin Gazze'den Shani'nin hala hayatta olduğuna dair haber aldığını söyledi. Ricard, Alman haber kuruluşu Bild'e verdiği demeçte yetkililere seslendi: "Şu anda elimizde Shani'nin hayatta olduğuna ancak başından ciddi şekilde yaralandığına ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlar var. Her dakika kritik önem taşıyor. Hızlı hareket etmeli ve Shani'yi Gazze Şeridi'nden çıkarmalısınız! Şu anda yargı yetkisi meselesini tartışmamalıyız!"

Shani ailesiyle en son Cumartesi sabahı, Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmasından kısa bir süre sonra yaptığı bir telefon görüşmesinde konuştu. Aile, Shani'nin kredi kartının o zamandan beri Gazze'de kullanıldığını söyledi.