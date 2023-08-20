Haber: Mert Osman Erman

Yeni bir asker olarak komutanınıza karşı durmayı seçmek her zaman hafife alınacak bir karar değildir. Özellikle Nazi Almanyası altında savaşan askerlerle birlikte çalışırken Alman Ordusu'nun tek Yahudi üyesi olduğunuzda daha da fazla.

Michael Fürst, anti-Semitik yorumların hedefi olduğu zamanlar yıllar önce geçmiş olmasına rağmen, acısı hala tazeliğini koruyor, diyor BBC World Service'in Heart and Soul programına.

"Hiç böyle bir şey duymamıştım, asla!" diye haykırıyor.

Şimdi 76 yaşında olan Michael, avukat ve Aşağı Saksonya Yahudi Toplulukları Derneği başkanıdır. Ofisi, bu iki temel yönünü yansıtan kitaplar, madalyalar ve fotoğraflarla doludur.

Michael, 1966'da Alman silahlı kuvvetleri - Bundeswehr - üyesi oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da ailesi Naziler tarafından zulme uğramış olan herkes askerlikten muaf tutuluyordu.

Michael'ın büyük ebeveynlerinden ikisi toplama kamplarında öldü, ancak Michael, hem Alman hem de Yahudi kimliğine sahip olma gururunu taşıyarak büyütüldü. Askerliğe katılmak, okulu bitirdikten sonra tüm arkadaşlarının yaptığı bir şeydi - ve Michael neden aynısını yapmamalıydı ki?

"19 yaşındaydım, çok sporcu biriydim ve hayatımda ne yapacağımı bilmiyordum," diye hatırlıyor. "Bu yüzden tek bir karar vardı: diğerleri gibi orduya katılacaktım."

Michael'ın hemen dış çevresindeki diğer Yahudiler, bu seçimi kabul etmekte zorlandılar. "Bana Hanover'dan şmuk dediler," diye gülüyor. "Aptal bir çocuk. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arkadaşlar mesela şöyle dedi: 'Nasıl orduya gidebilirsin? Nasıl Almanya'da yaşayabilirsin?'

"Alman mı yoksa Yahudi mi olduğuna karar vermen gereken büyük bir şeydi. Bu yüzden Alman ve Yahudi olmaya karar verdim." 'Ben bir anti-Semitim'

Bundeswehr'deki iki yıllık görevi boyunca Michael, komutanı dışında hiçbir anti-Semitizm deneyimi yaşamadığını söylüyor. Açıkça rahatsız edici olan bu yorumlarla ilgili olarak Michael, komutanıyla bir sonraki gün buluşmak üzere bir toplantı ayarladı ve farklı bir gruba taşınmak istediğini belirtti.

"Sizi gördüğünüz için mutluyum, Fürst," dedi kaptan. "Size konuşmak istedim. Ben bir anti-Semitim. Ebeveynlerim Nazi döneminde Almanya'nın doğusuna gönderildi, orada yeni yaşamlarını kurmak için. Ve o dönemde yaşadığımız tüm sorunlar dünya çapındaki Yahudilerden kaynaklanıyordu." Michael, kaptanın onu kazanmaya çalışma çabasını alaycı bir tebessümle anımsıyor: "Ama seninle bir sorunum yok, Fürst. İyi arkadaşlar olabiliriz."

"Bugün böyle konuşan herkes hemen ordu dışına atılırdı," diyor Michael. "Ancak eski taburuna geri döndü. Bu durumu ana çavuşa bildirdim, ona 'Bu doğru mu?' dedi. Kaptan başını salladı, çavuşun gözleri büyüdü ve yüzü solgunlaştı. Ertesi gün grubu değiştirdim."

Michael, hala Nazi dönemi madalyalarını gururla sergileyen askerlerle birlikte görev yaptığını hatırlıyor, bu madalyaların arasında ünlü çapraz svastika olanlar da bulunuyordu. Günümüzde böyle sembollerin kullanımı çok sınırlı bağlamlar dışında yasaklanmıştır ve hapis cezasıyla cezalandırılır.

"Bu askerler Almanya için mücadele ettiklerini söylerdi, bu madalyayı aldılar ve onu kaldırmayı asla kabul etmeyeceklerdi," diyor. "Benim için bir sorunları yoktu ve Yahudi biri olarak bende bir problem görmediler. Ancak Yahudiler hakkında bir tartışmamız olmadı. Antisemitizmi tartışmak için zaman yoktu. O daha sonra geldi, çok daha sonra."

Michael Fürst ve benzer yaşlardaki birkaç Yahudi, diğerlerinin Bundeswehr'e katılması için bir yol açtı.

Bu yeni nesil, askeri kariyer seçimlerini savunmak zorunda kaldı. Anne, 36 yaşında, bir genç olarak Yahudiliğe döndü ve Almanya'da İsrail ile güçlü bağlantıları olan bir Yahudi lisesine gitti. Askerlerin kimliklerini belirlemek için kurallara göre adlarını yayınlamıyoruz.

15 yaşında asker olmaya karar vermesi sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anlayışsızlıkla karşılandı.

"Siz Yahudileri altı milyonumuzu öldürenlere neden gitmek istersiniz?" diye sordular. Okul müdürü ona Kızıl Haç için çalışmasını önerdi. "Bir görevlendirmede bulunup kendimi ve diğerlerini savunmak için silahsız durmak istemiyorum," diyor. "Bu benim yolum gibi gelmedi."

Anne, Bundeswehr'e katılmak için o kadar kararlıydı ki, herhangi bir itiraza karşı daha iyi bir pozisyonda olabilmek için Bundeswehr'ün kuruluş ilkelerini araştırdı. "Bundeswehr, toplum olarak paylaştığımız değerleri korumak için var olan silahlı bir kuvvettir - insan haklarını koruma, anayasayı koruma, özgür ve demokratik bir düzen üzerine kurulma," diyor.

"Nazi'ler tarafından nasıl ihlal edildiğini anladığınızda, silahlı kuvvetlerinin tamamen farklı bir temel üzerine inşa edildiğini görebilirsiniz. Modern Alman anayasasının ilkelerine dayanan bir toplumda yaşadığım için çok minnettarım ve bunu korumak istedim."

24 yaşındaki Alman hava kuvvetlerinde teknisyen olan Johannes daha da ileri gidiyor. "Yahudi öğretileri ile Bundeswehr'ün değerleri arasında büyük bir örtüşme var," diyor.

"Örneğin, Yahudi etiğinde herkesin kendini savunma hakkı vardır. Değerlerimizi, Alman anayasasını savunmak, kendini savunmak anlamına gelir. Bu nedenle benim için Yahudi olmak, asker olmakla çok uyumlu."

Belki de genç Almanların ülkenin askeri geçmişi hakkındaki hislerini yansıttığı için Johannes, Yahudi bir kişi için askeriye katılmanın alışılmadık bir seçim olarak görülebileceğini hiç düşünmedi.

Bugün yaklaşık 300 Yahudi hizmet veren personel olduğu tahmin ediliyor, aileleri Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Almanya'ya geldi.

Ve iki yıl önce, Yahudi hizmet veren personel için dinî manevi bakım hakkı da aynıydı.

Almanya Yahudi Merkez Konseyi ile Savunma Bakanlığı arasında 2019'da yapılan tarihi bir anlaşmanın bir sonucudur. Bundeswehr içinde artık Yahudi manevi hizmetler bölümü bulunmakta ve Yahudi askeri papazları, Yahudi hizmet veren personelin savunuculuğunu yapmak ve dini ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgilenmektedirler.

Alman askeri geçmişinin hayaletleri hala birçok yerde hissedilebilir ve anti-Semitizmin Alman ordusundan tamamen kovulmadığı görülür. Son altı yılda kışlalarda Nazi anı eşyaları bulundu ve 2020'de çevrimiçi özel ağlarda askerler arasında anti-Semitik dil paylaşıldığı keşfedildi.

"Ben çok sık anti-Semitizm hakkında sorular soruluyorum," diyor Zsolt Balla, yorgun bir tebessümle, "ve cevabım, anlamamız gereken şeyin, sadece Almanya'da değil, tüm dünyada, insanların gönüllü olarak katıldığı her silahlı kuvvette olduğudur.

"Ancak benim için sistem şunu söylüyorsa: bir sorunumuz var ve bunun için bir şeyler yapmalıyız, ben de bunun içindeyim," diyor.

"Benim işim köprüler kurmakla ilgili. Bir Yahudi manevi hizmetler bölümünün oluşturulması gerçekten olumlu bir gelişmedir. Askerler olarak Yahudiler olarak, şimdi bir adresimiz var. Eğer Yahudilikle ilgili sorularımız varsa kiminle iletişime geçeceğimizi biliyoruz. Bundeswehr'de pek çok insan Almanya'da bir Yahudi ile hiç tanışmamıştı, ancak şimdi tanıştıklarını söyleyebilirler. Bu harika."

Michael Fürst, Bundeswehr'ün bu kadar çok askeri papaz gerektirip gerektirmediğinden, göreceli olarak az sayıda Yahudi asker olduğundan kuşkuludur - nihai olarak 10 Yahudi askeri papazı almak amaçlanmaktadır. Ancak papazlığın oluşturulmasının doğru bir adım olduğunu kabul ediyor.

"Elbette ilerleme kaydedildi ve yalnızca Yahudiler için değil - diğer dinler için de," diyor.

"Ordudan ayrıldıktan sonra Yahudiler ve Bundeswehr arasında güçlü bir bağ kurmak için çalıştım. Ben sadece bir teğmen olsam da, Yahudilerin generaliydim, sanırım."