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Almanya'nın Çekya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, Fransa, Avusturya, Polonya ve Danimarka ile sınırı bulunuyor.

Faeser, "Turnuva sırasında, potansiyel şiddet aktörlerinin girişini önlemek için Almanya'nın sınırlarında geçici sınır kontrolleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, EURO 2024 için dış tehditlere karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

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