Teknik direktör Montella, Almanya maçında, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız'ı ilk 11'de saha sürdü.

Montella, Letonya maçına göre bu maçta Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a kaleyi emanet etti. Letonya maçında ilk 11'de yer bulan Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek Almanya maçında da ilk 11'de yer aldı.

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Çalhanoğlu’nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaşması sebebiyle kadrodan çıkarıldığı, Cengiz Ünder’in de daha önceden yapılan planlama kapsamında Milli Takım kafilesinin Berlin’e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

İlkay Gündoğan ilk kez Türkiye’ye karşı forma giydi

Alman Milli Takımı formasıyla 72. kez sahaya çıkan Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı’na karşı forma giydi. Alman ekibinin kaptanı da olan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı’nda 18 gol kaydetti.

Almanya’da yaşayan Türklerden maça yoğun ilgi

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmada 2024 Avrupa Şampiyonası’nın resmi topu kullanıldı

Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası’nın resmi futbol topu “Fussballliebe” (Futbol aşkı) kullanıldı. Dün ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılan “Fussballliebe”, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç topun kullanıldığı ikinci karşılaşma oldu.