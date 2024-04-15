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Bakanlık ayrıca Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'e, Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle Almanya'daki siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirmişti.

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İçişleri Bakanlığı da kongrede konuşma yapacak olan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin Almanya'ya girişine izin vermemişti.

Almanya 'da polis, geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan Filistin Kongresini, salonun elektriğin keserek iptal ettirmişti.

Bazı aktivistlerin ağzını kapatarak nefes almasını engelleyen polisin bazen biber gazı kullandığı da görüntülere yansıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin müdahale anında gözaltına almaya çalıştığı aktivistlere sert davrandığı ve yer yer yumrukladığı görülüyor.

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