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Kapalı spor salonunun kırılan cam ve kapılarının, konseri düzenleyen organizasyon şirketi tarafından onarılacağı öğrenildi.

Güvenlik görevlilerinin çabalarına rağmen yaşanan yoğunluk nedeniyle spor salonunun girişindeki cam ve kapılar kırıldı.

Konseri dinlemek için spor salonunun önünde bekleyen çok sayıda İranlı, aynı anda salona girmeye çalıştı.

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