BERLIN (AA) - Almanya Federal İstatistik Ofisine göre, 31 Ocak itibarıyla Almanya'da toplu barınma yerlerinde veya evsizler barınma merkezlerinde yaklaşık 474 bin 700 kişi kalıyor. Bu sayı, sokakta yaşayanlar ile evsiz olup yakınları veya akrabalarının yanında kalanları içermiyor.

Alman hükümetinin 2024'te hazırladığı 'Evsizler' raporuna göre, yaklaşık 60 bin 400 evsiz, yakınlarının veya akrabalarının yanında kalırken 47 bin 300 evsiz de sokakta yaşıyor. Böylelikle ülkede resmi rakamlara göre, evsizlerin sayısı yaklaşık 582 bin 400 kişi olarak görünüyor.

BAGW Başkanı Bösing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan evsizleri tam olarak saymanın mümkün olmadığını belirterek, 'Elimizde yalnızca tahmini veriler, yani projeksiyonlar olabilir ve gerçekten kesin bir sayı yok. Alman hükümetinin istatistiklerinde yer alan sayı, belirlenen bir tarihte tesislerde geceleyen kişilerin sayısını gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Hükümetin hazırladığı istatistiğin yanı sıra BAGW'nin de iki yılda bir yaptığı, evsizlerin veya herhangi kalacak yeri olmadığından sokaklarda yaşayanların sayısını tahmini olarak ortaya koyan çalışması bulunduğunu aktardı.

BAGW'nin son çalışmasını kasımda açıklayacağını söyleyen Bösing, 'Ancak halihazırda yaklaşık 50 bin kişinin sokaklarda yaşamak zorunda olduğunu tahmin ediyoruz.' dedi.

Evsizlerin arasında çalışan kişilerin de bulunduğunu belirten Bösing, 'İşi ve geliri olmalarına rağmen konut masraflarını karşılayamayan ve acil barınma yerlerinde kalan çok sayıda insan da var. (Evsizler arasında) Çalışan ancak acil barınma yerinde kalanların oranı yüzde 10. Düzenli işe gidiyorlar, elbette düşük ücretli sektörlerde çalışıyorlar ancak yine de konut piyasasında ev bulamıyorlar. Bence bu alarm verici.' diye konuştu.

'Almanya zengin bir ülke, insanlar neden sokakta yaşamak durumunda kalıyor?' sorusuna ise Bösing, bunun farklı nedenleri olduğu yanıtını verdi.

Devletin desteklediği konutların sayısının azaldığını aktaran Bösing, 'Sosyal konutlar, sosyal konut statüsünden çıkıyor, yeni sosyal konut inşa edilmiyor veya sağlanmıyor. Bundan dolayı herkes için uygun fiyatlı konut mevcut değil.' ifadesini kullandı.

Kamu tarafından desteklenen sosyal konutların sağlanması yönündeki konut politikasının uzun süredir ihmal edildiğini vurgulayan Bösing, bu konuda yeterince harekete geçilmediği için sıkıntıya düştüklerini dile getirdi.

'Yaşam maliyetleri ve kiralar artıyor'

Evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olanların erkenden başvurabileceği yerlerin de az olduğunu aktaran Bösing, bir diğer sebebin de yoksulluğun artması olduğunu ifade etti.

Bösing, 'Yoksulluğun artmaya devam ettiğini söylemek lazım. Toplumda zengin ve fakir arasındaki uçurumun açıldığını ve bunun sonucunda da doğal olarak geçimini sağlayacak yeterli gelire sahip olmayan insanların sayısının giderek arttığını görüyoruz. Yaşam maliyetleri ve kiralar artıyor.' şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin 2030'a kadar evsizler sorununun aşılmasına ilişkin hedefini önemli bir sinyal olarak nitelendiren Bösing, bunun hükümetin öncelikli konuları arasında olması gerektiğini ancak Avrupa'daki ve dünyadaki krizlerin öncelikleri biraz değiştirdiğini kaydetti.

