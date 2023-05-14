Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemlerinin sürdüğü kentte, ALS hastası Çelik, "seyyar sandık" yerine kayıtlı bulunduğu okulda oy kullanmayı tercih etti.

Ailesinin yardımıyla İpekyolu ilçesindeki Şehit Surki İlkokulu'na gelen Çelik, işlemlerinin ardından kabine girerek oyunu kullandı.

Çocuklarıyla, göz işaretleri kullanarak geliştirdikleri alfabe aracılığıyla iletişim kuran Çelik, "Milletin ve devletin bana sağladığı imkanların devam etmesi için oyumu kullanmak istedim. Bana yardımlarını esirgemeyen başta ailem olmak üzere herkese minnettarım." dedi.

Oğlu Muhammed Çelik ise "Babam 17 yıldır ALS hastası, 10 yıldır da solunum cihazı ile yaşıyor. Babamın da söylediği gibi hastalığını yendiğini ifade ediyor. Biz de babama hasta gözü ile bakmıyoruz. Onun bize gölgesi yeter, başımızda olması bize umut ve mutluluk veriyor. Babamızla geliştirdiğimiz bir alfabe yolu ile iletişim kuruyoruz. Bu şekilde söylemek istediği cümleleri ve kelimeleri bir araya getirip anlaşıyoruz. Bu yöntemle şiirler ve makaleler yazıyor. İletişim yönünden hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu durum bize bir engel teşkil etmiyor." diye konuştu.

AA