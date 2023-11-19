Haber: Damla Oya Erman
Hong Kong Saray Müzesi'nde sergilenen eserler, Shu krallığının eski kalıntılarından günümüze ulaşan büyüleyici bir pencere sunuyor.
Altın çağın izleri: Sanxingdui'nin Tunç Çağı kalıntıları gizemli antik krallığı aydınlatıyor
Hong Kong, Çin - Sanxingdui Yüzleri, 3,000 yıl öncesine ait Tunç Çağı heykelleriyle büyüleyici bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hong Kong Saray Müzesi'nde sergilenen eserler, Shu krallığının eski kalıntılarından günümüze ulaşan büyüleyici bir pencere sunuyor.
Altın çağın izleri: Sanxingdui'nin Tunç Çağı kalıntıları gizemli antik krallığı aydınlatıyor
Hong Kong, Çin - Sanxingdui Yüzleri, 3,000 yıl öncesine ait Tunç Çağı heykelleriyle büyüleyici bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hong Kong Saray Müzesi'nde sergilenen eserler, Shu krallığının eski kalıntılarından günümüze ulaşan büyüleyici bir pencere sunuyor.
Altın çağın izleri: Sanxingdui'nin Tunç Çağı kalıntıları gizemli antik krallığı aydınlatıyor
Hong Kong, Çin - Sanxingdui Yüzleri, 3,000 yıl öncesine ait Tunç Çağı heykelleriyle büyüleyici bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hong Kong Saray Müzesi'nde sergilenen eserler, Shu krallığının eski kalıntılarından günümüze ulaşan büyüleyici bir pencere sunuyor.
Altın çağın izleri: Sanxingdui'nin Tunç Çağı kalıntıları gizemli antik krallığı aydınlatıyor
Hong Kong, Çin - Sanxingdui Yüzleri, 3,000 yıl öncesine ait Tunç Çağı heykelleriyle büyüleyici bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hong Kong Saray Müzesi'nde sergilenen eserler, Shu krallığının eski kalıntılarından günümüze ulaşan büyüleyici bir pencere sunuyor.