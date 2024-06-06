Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 443 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,2 artışla günü 2 bin 355 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 367 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

ABD'de iş gücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de bankanın yol haritasına yönelik ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.