Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 0,6 primle 2 bin 53 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 3 bin 450 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 50 liradan satılıyor

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 0,3 artışla 2 bin 60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 450 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 47 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı. Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını ifade eden analistler, dün 215 bin ile tahminleri aşan haftalık işsizlik maaşı başvurularının da iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini söyledi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 70'e yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 doların direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.