BARTIN AA- Amasra Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkartılan eserlerin belgelendirme çalışmaları, Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından sürdürülüyor.

Kum Mahallesi'nde geçen yılın kasım ayında ara verilen ve bu sene mayısta tekrar başlanan kazı çalışmalarında, yapının M.S. 1. yüzyılda yapıldığına işaret eden sikke kalıntıları bulundu.

Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere, yapının Batı Karadeniz Bölgesi'nde görülen tek anıtsal yapı olduğunu söyledi.

Yapının ortaya çıkarılması çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Kuru, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkartılan sütunlardan 2 tanesinin, alanında uzman kişilerce ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Kuru, bölgenin tarihi önemine işaret ederek, "Aynı zamanda bölgede küçük kalıntılar da bulunmaktadır. 350 adet buluntu tespit edilmiş olup, bunun 250 tanesi sikkedir." dedi.

Kazıyı değerlendirdiklerinde, en erken M.S 1. yüzyıl tarihine ulaşıldığını aktaran Kuru, "Kültür ve Turizm Bakanlığının takibi doğrultusunda devam eden kamulaştırma çalışmaları sonrasında kazı çalışmaları, diğer parsellere yayılarak yapının yayılım alanı daha net yapılabilecektir." diye konuştu.

Kazı süreci

Milli Eğitim Bakanlığına 2014 yılında bağışlanan ve okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda, 2017 yılında tarihi olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşılmış, bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak alan koruma altına alınmıştı.

Amasra Müze Müdürlüğü tarafından, tarihi kalıntıların çıkarılması için geçen yıl haziran ayında Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında çalışma başlatılmıştı.