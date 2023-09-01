Haber: Damla Oya Erman

Gönderide ayrıca diğer gözlemcilerin kendi görüntülerini kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu. MASA Planetary Log daha sonra Jüpiter'den gelen kısa bir ışık patlaması gösteren bir video paylaştı, bu patlama açıkça bir kuyruklu yıldız veya asteroid etkisiyle ilişkilendirildi. Başka bir bağımsız gözlem, Henan eyaletinin Zhengzhou şehrindeki bir Çinli amatör gökbilimci tarafından Jüpiter'in yoğun ve çalkantılı atmosferinde aynı noktada bir flaşın gözlemlendiğini gösterdi.

Amatör bir uzay tutkunu olan MASA Planetary Log hesabı, Jüpiter'in yüzeyini sürekli olarak kaydetmek için otomatik olarak çekim yaptıklarını ve videoların parlaklık ve renk dengesinin otomatik olarak ayarlandığını belirtti.

"Sabah uyandığımda ve X (Twitter) uygulamasını açtığımda, Jüpiter'in yüzeyinde bir flaşın gözlemlendiğine dair bilgi gördüm. O gece, ilgili saatteki videosunu kontrol ettiğimde bir flaş gördüm.

"Bunu gerçekleştiği anda fotoğraflıyordum, bu yüzden çok şanslıydım"

OASES, son yıllarda Jüpiter çevresindeki etkilerle ilgili bir dizi gözlemde bulunmuştur. OASES Twitter hesabı, amatörler tarafından sağlanan verileri kullanarak etki anındaki Jüpiter'in yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü paylaştı.

Jüpiter, güçlü çekim etkisi ve ana asteroit kuşağına yakınlığı nedeniyle sık sık kozmik çarpışmalar yaşar. Özellikle 1994 yılında parçalanan Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızının kalıntıları Jüpiter'e çarpışmış, bu çarpışmalar astronomlar tarafından aylarca görülebilen lekeler bırakmıştır.

Bu gaz devi, iç güneş sisteminin asteroidler ve kuyruklu yıldızlardan korunmasında büyük bir rol oynar, çarpışmaları çeker ve absorbe eder veya potansiyel olarak tehlikeli nesneleri güneş sisteminin daha dışına atar. Jüpiter ve Satürn'ün güneş sisteminde bulunması, Dünya'da yaşamın gelişmesine yardımcı olduğu için övgü alır.