Haber: Damla Oya Erman

Çalışma, Kuzeybatı Kolombiya'daki kaya sığınaklarını odak noktası haline getirdi ve bu sığınaklar, Geç Pleistosen döneminde Güney Amerika'ya göç eden ilk insanlar tarafından işgal edilmişti, yani yaklaşık 13.000 yıl önce.

Yakın zamanda Quaternary Science Reviews'de yayımlanan araştırma, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen 2,5 milyon avroluk LASTJOURNEY projesinin bir parçasıydı. Bu çalışma, Amazon iç kısımlarının kolonizasyonu ve mağara sığınak sitelerindeki ev ve ritüel faaliyet türlerine ilişkin yeni perspektifler sağladı.

Araştırmacılar, Serranía La Lindosa bölgesindeki iki kaya sığınağını mercek altına aldılar. Bu sığınakların içinden ve dışından toprak tortularını kazarak, jeokimyasal ve stratigrafik bir analize tabi tuttular. Analiz, bin yıldan fazla bir süre boyunca beslenme, hazırlama ve atma dönemlerine dair ipuçları veren taş parçaları, odun kömürü ve organik madde izleri ortaya çıkardı.

Araştırma sonuçları, Serranía La Lindosa'nın insan yerleşiminin Geç Pleistosen'de, yaklaşık 12.600 yıl önce başladığını ve 17. yüzyıla kadar devam ettiğini belirledi. Bu sığınaklar, erken avcılar için koruma ve çevredeki alanın açık manzaraları sağladığı için önemli bir rol oynamıştır.

Dr. Jo Osborn, Postdoktora Araştırma Görevlisi, "Her iki kaya sığınağının da zaman içinde evsel alanlar olarak kullanıldığını, aynı zamanda son derece etkileyici sanatın sergilendiği kutsal mekanlar olarak kullanıldığını" belirtiyor.

Bu araştırmalar, bölgenin eski sakinlerine ait hayvan kemikleri, bitki kalıntıları ve okra gibi çeşitli buluntuları incelemektedir. Bu bulgular, Amazon Havzası'nın tarihine ve bölgedeki insanların yaşamlarına ışık tutuyor.