Cuma günü açıklanan üç maddelik iddianamede , Menendez’in “ABD Hükümetine hassas bilgiler sağladığı ve Mısır hükümetine gizlice yardım eden başka adımlar attığı” ve ABD Tarım Bakanlığı yetkilisine, üç iş adamından birinin Mısır’daki ticari tekelini koruması için baskı yaptığı iddia ediliyor.



Savcılar ayrıca 69 yaşındaki Demokrat’ı, New Jersey’de ikinci bir işadamı hakkında yürütülen suç soruşturmasını engellemek için ofisini ve nüfuzunu kullanmakla suçluyor.



Ve Menendez’in, Başkan Joe Biden’ın New Jersey Başsavcısı olarak belirli bir kişiyi aday göstermesini tavsiye ettiğini, çünkü senatörün, bu kişinin Menendez’den etkilenerek, uzun süredir fon toplayan üçüncü iş adamı Fred Daibes’e yönelik bankacılık suçu soruşturmasını sekteye uğratabileceğine inandığını iddia ediyorlar.



Manhattan ABD Savcısı Damian Williams, senatör ve 56 yaşındaki eşi Nadine Menendez’in yanı sıra diğer üç adama (Daibes, Wael “Will” Hana) yönelik suçlamalarla ilgili düzenlediği basın toplantısında “Bu soruşturma büyük ölçüde devam ediyor” dedi



NBC News’e konuşan kendisine yakın bir kaynağa göre, 2024′te yeniden seçilmeye aday olan Menendez, suçlamalar nedeniyle güçlü Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından istifa etmeyi kabul etti. Senato Demokrat Grubu kuralları, suçla suçlanan üyelerin, davaları çözülene kadar geçici olarak başkanlık pozisyonlarından vazgeçmeleri gerektiğini zorunlu kılıyor. Üst düzey bir Senato kaynağı NBC News’e Senatör Ben Cardin D-Md.’nin Dış İlişkiler Komitesi başkanlığını devralacağını söyledi.





Senatör Menendez yolsuzluk suçlamalarını reddetti

ABD Senatörü Bob Menendez, Demokrat arkadaşlarının istifa çağrıları artarken, Çarşamba günü New Jersey'li üç iş adamından rüşvet alma suçlamalarını kabul etmedi.



Manhattan'daki federal savcılar geçen hafta Menendez (69) ve karısını, senatörün Mısır hükümetine yardım etmek ve kolluk kuvvetlerinin işadamlarına yönelik soruşturmalarına müdahale etmek için nüfuzunu kullanması karşılığında altın külçeleri ve yüzbinlerce dolar nakit kabul etmekle suçladı.



Menendez savunmasını avukatı Seth Farber aracılığıyla Manhattan'da ABD Sulh Hakimi Ona Wang önündeki duruşmada sundu.



Wang, Menendez'in 100.000 dolarlık kişisel teminat karşılığında serbest bırakılabileceğini söyledi. Senatörün kişisel pasaportunu teslim etmesi gerekecek ancak resmi pasaportunu elinde tutabilir ve resmi iş için yurt dışına seyahat edebilir.



İnce çizgili bir takım elbise giyen Menendez, duruşmanın ardından ABD'li polis memurları tarafından mahkeme salonundan çıkarılmadan önce gülümsedi ve avukatlarıyla sohbet etti. Menendez ve 56 yaşındaki eşi Nadine Menendez, adliyeden çıktıktan sonra onlarca gazetecinin sorularına cevap vermeden yanından geçerek siyah bir arabaya binerek oradan ayrıldı.



Senatörün eşi ve işadamları 56 yaşındaki Jose Uribe ve 66 yaşındaki Fred Daibes de suçsuz olduklarını iddia etti. Nadine Menendez 250.000 dolarlık tahville serbest bırakılırken, Uribe ve Daibes sırasıyla 1 milyon dolarlık ve 2 milyon dolarlık tahvillerle serbest bırakıldı.



Üçüncü bir işadamı olan 40 yaşındaki Wael Hana, Salı günü suçunu kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.



Tüm sanıklar, Pazartesi günü davayı denetleyecek ABD Bölge Yargıcı Sidney Stein'ın huzuruna ilk kez çıkacak.