İstanbul

Beşiktaşlı oyuncu Amir Hadziahmetovic, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanç maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Amir Hadziahmetovic'in açıklamaları:

“Öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yarın eşleşmenin ikinci maçını oynayacağız. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. İlk maçta istediğimiz oyunu pek yansıtamadık ama bu hafta çalışmalarımızda, idmanlarımızda yapamadığımız şeylerin üzerine daha çok yoğunlaştık ve hazırlandık, yarın galibiyet için savaşacağız.



İyi bir takımız orta sahada da birbirimizi tanıyoruz, tanıdıkça daha iyiye gidiyoruz. Maç maç oynadıkça, birlikte oynadıkça, daha da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Orta saha takımın kalbidir. Ben bu sene iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum.



Konyaspor’da her mevkide oynadım; sol kenarda da oynadım, 6, 8, 10 numara oynadığım da oldu. Ama son iki sezonu 6 numara olarak geçirdim orada. Buraya 6 numara olarak geldim ve bu mevkide oynuyorum.



Bükreş’te öncelikle zemin beklediğimiz gibi değildi. Pas trafiğini istediğimiz gibi yapamadık. Tabii ki bu bir bahane değil, daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ama kendi sahamızda daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. İlk 11’deki değişiklik konusuna gelirsek… Beşiktaş’ın her oyuncusu iyidir, değişen kim olursa olsun oynayanlar iyi şekilde oynayacaktır.”

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini ağırlayacak Beşiktaş, son antrenmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Beşiktaşlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana tedavileri süren Arthur Masuaku ile Daniel Amartey katılmadı.