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Beşiktaş Park'ta teknik direktör Lucescu yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idmanın basına kapalı bölümünde pas çalışmasının ardından Beşiktaş mücadelesinin taktik uygulamaları üzerinde durulduğu bildirildi.

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Ukraynalı 21 yaşındaki santrfor Vanat ise karşılaşmayla ilgili, "Yarın kazanmayı bekliyoruz. Beşiktaş'ın zayıf taraflarına çalıştık. İyi buradan galibiyetle dönmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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