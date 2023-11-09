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Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ise Gaziantep ekibinin Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla ertelendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarının programı şöyle:

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