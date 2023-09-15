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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 1. hafta maç programı şöyle:

14 takımın mücadele edeceği ligde ikinci devre ise 28 Ocak'ta başlayıp, 7 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Süper Ligi 'nde yeni sezonun ilk devresi 15 Ekim'de başlayacak, 30 Aralık'ta 13. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

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