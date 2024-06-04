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Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlılar, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puanla zirvede yer aldı.

Karşılaşmada Ömer Güleryüz, attığı 4 golle yıldızlaştı. Milli takımın diğer golünü ise Rahmi Özcan kaydetti.

Ampute Milli Futbol Takımı , Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada İrlanda ile karşılaştı.

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