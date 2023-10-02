Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla AAtölye'de tören düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, AA Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin tanıtım filmi izlendi.

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, şu ana kadar 22 savaş muhabirliği eğitiminin yapıldığını, bu eğitim programlarına 488 kişinin katıldığını bildirdi.

Bostan, "Bunların 177'si yurt dışından katılım sağladı. Bu konuda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bize destek sunuyor. Kasım ayında da yine TİKA ile eğitim programımız olacak." dedi.

Programın daha önce yapılacağını ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugüne ertelendiğini belirten Bostan, eğitimde TRT'den 17 ve AA'dan 8 kursiyerin yer aldığını söyledi.

Bostan, "Çatışmaların ve gerilimlerin bol yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Irak Savaşı oldu, Suriye'de iç savaş halen devam ediyor, bir anda Ukrayna'da savaş patlak verdi, Karabağ'da yaşananlar malum, terörle mücadele operasyonları yürütülüyor, şimdi Kosova'dan haberler geliyor, nereye gideceğini, nasıl olacağını bilmiyoruz. Bunların hepsi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren, dolayısıyla Türk kamuoyunu doğrudan ilgilendiren, yakınlık hissettiği gelişmeler, olaylar. Türk medyası da haklı olarak bu savaşları, çatışmaları yerinde takip etmek istiyor." diye konuştu.

Eğitimin amacının basın mensuplarının savaş bölgelerine gittiklerinde bir yandan vakayı, olayı, yaşanılanları doğru bir şekilde anlatmaları diğer yandan da sağlıklarını korumaları olduğunu ifade eden Bostan, eğitimin içeriğinin her geçen yıl, her geçen dönem güncellendiğini belirtti.

Kursiyerlerin alacakları derslere ilişkin de bilgi veren Bostan, gazeteci Mete Çubukçu'nun savaş bölgelerinde yaşadığı deneyimleri paylaşacağını söyledi.

Bostan, diğer ülkelerdeki eğitim modellerini de incelediklerini, AA'nın verdiği eğitimin dünyada eşi, benzeri olmadığını vurgulayan Bostan, "Polis Akademisinin bu işin içerisinde olması, bu işi çok zengin kıldığı için diğerlerinin öyle bir imkanı yok. Bu eğitim programı dünyada tek. İngiltere'de yapılana bakıyorsunuz, sadece ilk yardım eğitimi veriyorlar ama bizde helikoptere binmeden tutun toplumsal olaylarda üzerinize gelen K9 köpeklerine kadar gerçekten her şeyin çok canlı bir şekilde simüle edildiği ortam, burada Polis Akademisi ve AA işbirliğiyle yaratılıyor."

"Sizlerin en temel görevi toplumun ihtiyacı olan doğrunun ve gerçeğin ortaya çıkması"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan da savaşın ilk kaybının masumiyet olduğunu söyledi.

Savaş psikolojisinin insana pek çok şey yaptırabileceğini anlatan Ayhan, savaşta asıl görevin basın mensuplarına düştüğünü kaydetti. Ayhan, "Sizlerin en temel görevi burada toplumun ihtiyacı olan doğrunun ve gerçeğin ortaya çıkması." dedi.

Ayhan, eğitimde Emniyet Genel Müdürlüğünden birçok ekibin yer aldığını bildirdi.

Kursiyerlere eğitimlerden zevk almalarını tavsiye eden Ayhan, "Bu ileride sizin savaş bölgelerinde karşılaşacağınız zorluklara şimdiden hazırlanmanız manasında çok iyi. 12 gün kısa gözükebilir ama işin içerisine girince de geçmeyeceğini göreceksiniz." diye konuştu.

Toplam 12 gün sürecek 23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne katılanlar AAtölye sahnesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA