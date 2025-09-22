Anadolu Efes Spor Kulübü, yarım asırlık yolculuğunu kutladığı 2025–26 sezonuna EuroLeague Medya Günü ile başladı.

Teknik ekibin ve oyuncuların katıldığı organizasyonda, GSA tarafından 50. yıla özel hazırlanan yeni sezon formalar ön plana çıkarken, yeni sezon fotoğrafları çekildi.

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague’in başlamasına sayılı günler kala düzenlenen EuroLeague Medya Günü, 21 Eylül 2025’te Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti. 2025–26 sezonu EuroLeague Medya Günü’ne medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda kurulan 30’dan fazla çekim istasyonunda, 45 binin üzerinde kare fotoğraf ve video çekimi yapıldı. Çekimlerin ardından gerçekleşen medya gününe 80’den fazla medya mensubu katılım gösterdi. Tüm gün süren medya gününde 200’den fazla çalışan görev aldı.

Avrupa ve Türkiye’de ülkemizi başarıyla temsil eden Anadolu Efes, 50. yılının heyecanıyla düzenlenen Medya Günü’nde güçlü kadrosu, teknik ekibi ve sevimli maskotu Çaylak ile sahneye çıktı. Kulübün yarım asırlık yolculuğuna özel olarak tasarlanan 50. Yıl Logosu’nun yer aldığı yeni sezon formaları da oyuncularla beraber görücüye çıktı. Yeni sezon için büyük motivasyona sahip olan sporcular ve teknik ekibin heyecanı, kulüp partnerlerinin de yer aldığı 50. yıl özel çekimlerinde fotoğraflara yansıdı.

Medya Günü’nde konuşan Anadolu Efes Spor Kulübü yeni Başantrenörü Igor Kokoškov ve oyuncular, kulübün 50. yılını taraftarlarla birlikte kutlamaktan gurur duyduklarını, bu tarihi sezonda Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında, 26 Eylül’de, kendi sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. EuroLeague’de ise ilk maçını 30 Eylül’de MTEL Morača Sports Hall’da Maccabi Rapyd Tel Aviv’e karşı oynayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü 2025-2026 Sezonu Kadrosu

0 – Shane Larkin

1 – Rodrigue Beaubois

19 – Burak Can Yıldızlı

2 – Şehmus Hazer

3 – Jordan Loyd

8 – Nick Weiler-Babb

9 – Georgios Papagiannis

10 – Isaia Cordinier

11 – Rolands Smits

13 – Brice Dessert

15- P.J. Dozier

17 – Vincent Poirier

21 – Cole Swider

23 – David Mutaf

24 – Ercan Osmani

33 – Erkan Yılmaz

88 – Kai Jones

Başantrenör: Igor Kokoškov

Yardımcı Antrenörler: Radovan Trifunović, Tomislav Mijatović, Ümit Temoçin, Serhan Aydanarığ