Karşılaşmaya Pleiss'ın üst üste bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, pota altından iyi hücum ettiği ilk çeyreği 18-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrek boyunca Hernangomez'i boyalı alanda etkili kullanan Barcelona, mücadelenin 16. dakikasında ilk kez öne geçti: 29-31. Periyodun sonlarında savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, hücumda Larkin'in de devreye girmesiyle soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun büyük bölümünde iki takım da pota altını zorlayarak skor bulmaya devam etti. Beaubois ve Larkin'in üç sayılık atışlarda isabet bulmasıyla çeyreğin sonlarında farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 12 sayı farkla 72-60 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı daha da açarak mücadeleden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Beaubois, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İspanya ekibinde Hernangomez'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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Bu sonuçla Anadolu Efes, 9. galibiyetini aldı. Dört maç sonra kaybeden Barcelona ise 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ioannis Foufis, Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 15, Thompson 7, Bryant 6, Willis 6, Pleiss 17, Beaubois 21, Oturu 16, Daum 3, Clyburn 5, Jones 2, Rıdvan Öncel

Barcelona: Satoransky 3, Brizuela 9, Kalinic 14, Parker 8, Vesely 6, Jokubaitis 14, Hernangomez 18, Da Silva 2, Parra

1. Periyot: 18-13

Devre: 42-39

3. Periyot: 72-60

Kaynak: AA