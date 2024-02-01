Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.