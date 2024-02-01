Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu, "Dört Büyükler"e karşı deplasmanlarda başarılı Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu, "Dört Büyükler"e karşı deplasmanlarda başarılı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA