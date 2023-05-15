HABER : DİNÇER KARACALAR



Sizi Afil Bomonti’nin nadide dokusu ile tanıştıralım; damakta kalan lezzetleri ve kulaklarda geçmişten günümüze gelen eşsiz müzik anlayışıyla gelin kapıları ardına kadar arayalım...



İstanbul bir başka, Afil Bomonti çok daha başka güzel. Güzelliğini İstanbul’un modern ve tarihi renklerinden alarak yola çıkan Afil Bomonti yıllardır Şişli’deki lezzetin değişmez adresi. Yolu Şişli’ye düşen herkesin mutlaka uğrak yeri olan; dostlukların, aşkların,unutulmaz anıların, tekrar kavuşmaların ve lezzetin akla ilk gelen adresi Afil Bomonti, konuklarına yedi gün boyunca modern ve geleneksel meyhane anlayışıyla harmanlanan benzersiz bir ambiyans sunuyor.



Afil Bomonti şık mermer masalarında sıcak ve samimi ambiyansında, eşsiz mezeleri, yöresel ve sokak lezzetleri ile görsel bir sofra şöleniyle konuklarını buluşturuyor.

Haftanın bazı günleri özel müzikler eşliğinde konsept geceler olurken bazı gecelerde ise geçmişten günümüze gelen harika müzikler ile lezzetin büyüsünde eski nesil meyhane konseptinde sohbetlere dalıp, anılara doğru yolculuk yapabilirsiniz.

Babagannuş çok defa tatmışsınızdır ama içinde beyaz çikolatalı hiç denediniz mi tüm lezzetler geleneksel yorumlar modern olan Afil Bomonti’de sokak lezzetlerinden yöresel lezzetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede başka hiçbir yerde tadamayacağınız özel tatlar sunuyor.