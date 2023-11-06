Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde çalışmaları tamamlanan 23 kilometrelik yolu yarın açmayı planladıklarını bildirdi.

Kafes Operasyonu'nda yakalanan 40 şüpheliden 18'i tutuklandı Kafes Operasyonu'nda yakalanan 40 şüpheliden 18'i tutuklandı

Sıcak Gelişme, detaylar geliyor..

Kaynak: AA