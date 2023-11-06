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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Anadolu Otoyolu 'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde çalışmaları tamamlanan 23 kilometrelik yolu yarın açmayı planladıklarını bildirdi.

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