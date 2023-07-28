Eskisehir

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM bünyesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde damızlık Arap atı, tiftik keçisi, Anadolu merinosu ırkı koyun ve esmer ırkı sığır yetiştiriciliğinin yanı sıra 44 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve Anadolu Tarım İşletmesi arazilerinde modern sulama, ilaçlama ve gübreleme teknikleri kullanılarak üretilen yerli buğday çeşitlerinden Kate, Reis ve Sönmez'in hasadına başlandı.

Hasattan elde edilecek yaklaşık 4 bin 500 ton ekmeklik buğdayın 3 bin tonu, yerli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla TİGEM bayileri tarafından çiftçiye ulaştırılacak.

İşletmenin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, 11 bin 270 dekarlık alana ekilen Kate, Reis ve Sönmez çeşidi ekmeklik buğdayın hasat edildiğini söyledi.

Yaklaşık 4 bin 500 ton rekolte beklediklerini ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz buğdayın 3 bin tonunu tohumluk olarak çiftçilerin hizmetine sunacağız. Selektörde elenen buğday, gerekli sertifikasyon sürecinin ardından üreticiye iletilecek. Geriye kalan buğdayın bir kısmı gelecek yılın ekiliş döneminde işletmemizde kullanılacak. Bir kısmı da işletmedeki hayvanlar için yem olacak. Ekmeklik tohumluk buğday üretimimizden faydalanmak isteyen üreticiler, TİGEM bayileri aracılığıyla buğdaylarımıza ulaşabilir. Hasatta elde edilen hububat sapını da balyalıyoruz. Bunlar da işletmemizin hayvancılık faaliyetlerinde altlık ya da yem olarak kullanılacak."

Karabulut, bu yıl 4 bin 300 ton yonca, 2 bin ton da fiğ üretimi yaptıklarını belirterek, "Onların da hasadı gerçekleştirildi. 1500 ton çayır otu üretimi de gerçekleştirdik. Söz konusu üretimlerimiz hayvancılık faaliyetlerinde yem olarak kullanılacak." dedi.

AA