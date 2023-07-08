Altan Bal'ın konuk olacağı Fotoğrafla Anlamak/Fotoğrafla Anlatmak Bir fotoğraf üretme/izleme yöntemi önerisi hakkında bilgi vermek amacı ile yapılan Altan Bal Sunum ve Söyleşisi etkinliği 8 Temmuz'da Kadıköy'de gerçekleşecek.

Söyleşiye pek çok fotoğraf sever söyleşide fotoğrafın icat edildiği günden itibaren gelişimini, hangi amaçlarla ve nasıl kullanılması gerektiğinin, fotoğrafla nelerin yapılabileceğini sorup cevapladıkları akış düzenlenecek.

Tüm sorulara katılımcılarla beraber cevap verileceği bu etkinlik ile ilgili detaylar haberimizde.

DETAY

Altan Bal Konu: Fotoğrafla Anlamak/Fotoğrafla Anlatmak Bir fotoğraf üretme/izleme yöntemi önerisi 08.07.2023 Cumartesi Saat.20.00 Müze Gazhane T Atölyesi Kurbağalıdere Cd. No:125 Hasanpaşa/Kadıköy

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN

