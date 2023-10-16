Van

Hasta uyutma, uyandırma, ameliyat süresince takip ve gerekli tedavinin uygulanması gibi birçok görevi titizlikle yürüten anestezi uzmanları, ameliyat sonrası ağrıların dindirilmesi, anestezinin etkilerinin takibi ve ortadan kalkması gibi önemli görevler üstleniyor.

16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nde Van'daki anestezi uzmanlarını fotoğraflandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli anestezi hekim, tekniker ve teknisyenleri de doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla beraber hastaları sağlığına kavuşturmak için çaba gösteriyor.

Doktorların ameliyatlardaki en büyük yardımcıları olan anestezi uzmanları, cerrahi ekibin işini kolaylaştırmak ve hastaların sağlıkla uyanmasını sağlamak için gelişen teknolojiyi ve yeni tıbbi uygulamaları da yakından takip ediyor.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, anestezinin ilk kez bir hastaya 16 Ekim 1946'da ABD'de Dr. John Collins Waren tarafından uygulandığını, bundan dolayı 16 Ekim'in "Dünya Anestezi Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Modern anestezinin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Son teknolojik cihazlarla hizmet verdiğimiz tıp merkezimizde personelimiz, hastalara şifa olmak için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Biz de her zaman yanlarındayız. Anestezi ekibimiz perdenin arka tarafındaki kahramanlarımız. Kovid-19 salgınına karşı da en ön cephede yer alan anestezi ekibimiz, ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf etti. Çok önemli çalışmalara imza attılar. Fedakarlıklarına şahit olduk. İyi ki varlar. Tüm anestezi hekim, tekniker ve teknisyenlerimizin gününü kutluyorum."

"Halk arasında anestezi çok bilinmeyen bir meslek"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nureddin Yüzkat ise anestezi hekim, teknisyen ve teknikerlerinin ameliyathanelerin ve yoğun bakımların gizli kahramanları olduğunu ifade etti.

Anestezinin hem cerrahi konforu hem de hastanın güvenliğini sağladığını anlatan Yüzkat, şöyle konuştu:

"Ameliyathanede işlemler ekip ruhuyla yapılır. Görünen sadece cerrahi kısımdır fakat arkada kocaman bir ekip var. Anestezi hekimleri, teknikerleri ve teknisyenler de bu ekibin önemli bir parçası. Merkezimizde 13 ameliyathane odası var. 8 öğretim üyesi, 27 asistan, birçok anestezi teknikeri ve teknisyenlerimiz görev yapıyor. Halk arasında anestezi çok bilinmeyen bir meslek. Şu an teknolojik imkanların en çok kullandığı alanlardan biri anestezidir. İmkanlar sayesinde hastanın kaç saat uyutulacağını, uyandırılacağını, hangi duyusunun uyuşturulacağını rahatlıkla biliyoruz. Acil ameliyatlar için ekiplerimiz hazırda bekliyor. Tüm meslektaşlarımın ve teknikerlerimizin gününü kutluyorum."

"Başarılı geçen operasyonlarla motivasyonumuz yükseliyor"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Selin Deniz de anestezinin dikkat gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.

Hastanın cerrahi müdahale sırasındaki tüm yaşam fonksiyonu ve güvenliğinin anestezi ekibince takip edildiğini dile getiren Deniz, "Ameliyat süresince hastaların başından ayrılmıyoruz. Gerekli takibi yapıyoruz. Anestezi, hastaların hayati fonksiyonu açısından oldukça önemlidir. Ameliyathanelere dışarıdan kimse girmediği için anestezi ekibi pek fazla bilinmez fakat burası çok ayrı bir dünya. Cerrahi müdahalelerde biz de hastayı stabil tutmaya çalışıyoruz. Gözümüz hem hastada hem de monitörde. Tüm fonksiyonlarını anlık takip ediyoruz. Başarılı geçen operasyonlarla motivasyonumuz yükseliyor." diye konuştu.

Anestezi teknikeri Mustafa Alibeyoğlu ise "30 yıldır yaptığım mesleğimin zor olduğu kadar güzel yanları da var. Anestezi teknikerliğini gençlere de öneriyorum. Mesleğimiz çok dikkat gerektiriyor. Hastaların hayata tutunmalarını görünce büyük bir mutluluk, kayıplarda derin üzüntü yaşıyoruz. İşimi severek yapıyorum." dedi.

İki çocuk annesi Gülşen Ulu da hastaları iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Mesleğimi çok seviyorum. 15 yıldır görev yapıyorum. Başarılı geçen operasyonların mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bir aile ortamımız var. Çocuklarını ameliyata getiren anneler çok duygulanıyor. Evlatlarını gözü yaşlı şekilde bize emanet ediyorlar. Bize çok güveniyorlar. Biz de kendi evladımız gibi ilgileniyoruz. Acılarını içimizde hissediyoruz." diye konuştu.