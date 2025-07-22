Osmancık Gazeteciler Cemiyeti ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın katkıları ile, yaşadığı devrin en şöhretli, en etkin devlet adamı olan Baltacı Mehmed Paşa anısına yaptırılan Anıt Mezar tamamlanarak törenle açıldı.

3 asır önce Yunanistan’ın Limni adasına sürgün edilen ve yaşadığı zorluklar içinde ömrünü tamamlayan, Osmanlı Cihan Devletinde Valilikler ve iki kez Başbakanlık görevi yapan Baltacı Mehmed Paşa anısına yaptırılan anıt mezarın açılışı Prut Antlaşmasının yıldönümü olan 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 13.30’da Çiftçilikler Mahallesi BİÇEV Vakfı’nda gerçekleşti.

Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Baltacı Mehmed ve Katerina” Müzikali Senaristi Türker Kurugül, oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Celal Bıyıklı, Valide Sultan rolünü canlandıran Leyla Güneş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Onursal Başkanı Şevket Erzen, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Hasan Kaplan, Koleksiyonerlerden Osman Arık, STK ve Siyasi Parti başkan ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Anıt Mezarın açılışı yapılan duaların ardından Yunanistan’ın Limni Adası’ndan getirilen toprak serpiştirilerek gerçekleşirken katılımda bulunan devletlilere OGC tarafından Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan hatıra bronz madalyonlar hediye edildi.

Programın sunuculuğunu Çağla Aleyna Çevrim yaptı. Çağla Çevrim, konuşmasında “Bugün burada sadece bir açılış gerçekleştirmiyoruz… Bugün burada bir vefayı, bir hatıra borcunu, bir tarihi onarıyoruz.

Yüzyıllar öncesinden bugüne seslenen bir Osmanlı devlet adamı; Baltacı Mehmet Paşa’nın hatırasını, ait olduğu topraklarda, yani doğduğu yer olan Çorum’un Osmancık ilçesinde onurlandırıyoruz.

Bugün, yalnızca bir anıt mezar açmıyoruz… Aynı zamanda tarihin unuttuğu ya da unutturulmak istenen bir şahsiyeti, yeniden milletimizin hafızasına kazıyoruz. Ve itiraf etmeliyim ki bu kürsüde bulunmak bu programı sunuyor olmak benim için çok ama çok özel… Çünkü bu anlamlı projenin mimarı olan kişinin kızı olarak, aynı zamanda bir spiker ve bir evlat olarak karşınızdayım.

O sadece bu anıt mezarı yaptırmakla kalmadı. Onun için yola çıktı, araştırmalar yaptı, Yunanistan’a kadar gitti, Bursa’da düzenlenen “Baltacı Mehmet ve Katerina” adlı tiyatroya destek verdi. Yetmedi, bugüne ölümsüzleştirmek adına sınırlı sayıda bronz madalyonlar bastırdı. Ve en önemlisi kurucusu olduğu “Bilal çevrim eğitim kültür ve sanat vakfı” aracılığıyla bu ülkenin kültürüne, tarihine, hafızasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bir evlat olarak onun bu azmine, tarihimize duyduğu bağlılığa ve memleketine olan vefasına kalpten gurur duyuyorum. Bu vesileyle huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. “diyerek Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, E. Osmancık Kaymakamı Halis Arslan, Çorum Milletvekili MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı , CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın tebrik masajlarını okudu.

ÇEVRİM; “BALTACI MEHMED PAŞA’NIN ONURU, MEMLEKETİ OSMANCIK’TA YENİDEN YÜKSELİYOR”

Anıt Mezarın açılış konuşması OGC Başkanı ve BİÇEV Vakfı kurucusu Bilal Çevrim tarafından yapıldı.

Çevrim konuşmasında şunları kaydetti; “Tarihimizin sayfalarında müstesna bir yere sahip olan büyük bir devlet adamını, bir Osmanlı vezirini, büyük bir diplomatı ve komutanı; Baltacı Mehmed Paşa’yı anmak ve aziz hatırasını yaşatacak bu anıt mezarın açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Sözlerime başlamadan önce, Osmanlı tarihine sadakatle bakan herkesin yüreğinde yer eden bu önemli şahsiyetin aziz ruhunu rahmetle ve minnetle anıyorum.

Baltacı Mehmet Paşa sadece bir Osmanlı veziri değil, aynı zamanda devletin çalkantılı dönemlerinde sergilediği basiretli duruşla barışı, stratejiyi ve vatan menfaatini önceleyen bir liderdi. Bugün, 21 Temmuz’da; onun imzasını taşıyan ve diplomasi tarihimizin altın sayfalarından biri olan Prut Zaferi’ni anıyoruz.

1709 yılında başlayan bu büyük diplomatik ve askeri sürecin sonunda, 21 Temmuz 1711’de Baltacı Mehmet Paşa’nın önderliğinde Rus ordusu Prut Nehri kıyılarında kuşatıldı. Zamanın çetin şartlarında, diplomatik zekâsı ve dirayetiyle büyük bir felaket önlendi hem Osmanlı ordusu korunmuş hem de Karlofça Antlaşması’nın yarattığı derin yaralara bir nebze merhem sürülmüştü.

Kimileri Prut Zaferi’ni sadece bir ateşkes ya da barış antlaşması olarak görür. Oysa bu zafer, askeriyle ve diplomasisiyle, bir imparatorluğun yeniden ayakta kalma çabasıdır. Ve bu çabanın mimarı Baltacı Mehmed Paşa’dır.

Bu nedenle, sadece bugün değil, her zaman anılması gereken bir isimdir Baltacı Mehmed Paşa. Ve onun memleketi olan Osmancık, bu hatırayı yaşatmanın onurunu da taşımaktadır.

“TAŞLARLA, MERMERLERLE DEĞİL; BİLGİYLE, EMEKLE, İNANÇLA VE SABIRLA ÖRDÜK BU ANITI”

Osmancık’ın yetiştirdiği bu değerli şahsiyetin mezarının yüzyıllar sonra ait olduğu topraklara taşınması, sıradan bir restorasyon projesi değildir. Bu, bir tarih borcunun ödenmesidir. Bu, geçmişin bugünle, bugünün ise yarınlarla buluşmasıdır.

Bu hayali gerçekleştirebilmek için Yunanistan’dan Bursa’ya, arşivlerden haritalara, araştırmalardan tiyatrolara uzanan uzun bir yolculuğa çıktık. Bu süreçte, sadece taşlarla, mermerlerle değil; bilgiyle, emekle, inançla ve sabırla ördük bu anıtı.

“TARİHİN BALTACI MEHMET PAŞA’YA BİR ÖZÜR BORCU VAR”

Bugün, Prut Zaferi’nin yıl dönümünde, 21 Temmuz 1711’de tarihe geçen o stratejik başarıyı bir kez daha anıyor, saygıyla yad ediyoruz. Paşa’nın liderliğinde, Rus ordusu Prut Nehri kıyılarında kuşatılmış; savaşın değil, aklın kazandığı bir antlaşmayla Osmanlı Devleti büyük bir diplomatik zafer elde etmiştir.

Ancak ne yazık ki tarih, her zaman adil davranmıyor.

Baltacı Mehmed Paşa’nın adı, kimi zaman gerçek dışı söylentilerle, asılsız dedikodularla gölgelenmiş; bir aşk hikâyesinin, siyasi bir manevranın arkasına saklanmaya çalışılmıştır.

İşte tam da bu yüzden, tiyatro sahnesi bile devreye girdi. 2018 yılında, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen, yönetmenliğini Celal Bıyıklı’nın yaptığı, senaryosunu Türker Kurugül’ün kaleme aldığı “Baltacı Mehmed ve Katerina” isimli müzikal, bu tarihi yanlışları sanatsal bir dille sorguladı.

120 kişilik kadrosuyla, Mehter Takımı’ndan Kılıç-Kalkan ekiplerine kadar dönemin ruhunu yaşatan bu eser, sadece bir oyun değildi. O gece sahnede verilen mesaj hepimize şunu tekrar hatırlattı: “Tarihin Baltacı Mehmet Paşa’ya bir özür borcu var.”

“BALTACI MEHMED PAŞA’NIN ONURU, MEMLEKETİ OSMANCIK’TA YENİDEN YÜKSELİYOR”

Bugün biz burada sadece bir anıtın açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda bu özrü kabul ediyor, tarihin susturduğu bir sesi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Ve diyoruz ki: Baltacı Mehmed Paşa’nın onuru, memleketi Osmancık’ta yeniden yükseliyor.

Bu süreç kolay olmadı. Bu anıt mezarın Osmancık’a kazandırılması için çıktığımız yolda, Yunanistan’dan Bursa’ya, tiyatro sahnesinden arşiv belgelerine kadar pek çok farklı alanı taradık. Çünkü biz sadece bir taşın yerini değiştirmedik. Biz bir hafızayı, bir kimliği, bir haysiyeti yerine koyduk.

Biliyorum ki bizden sonra gelen kuşaklar, burada bir mezar taşı değil; bir değerler anıtı görecekler.

Bugün ayrıca gururla belirtmek isterim ki, Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı olarak bu tarihi misyonu yalnızca bir anıtla sınırlı tutmadık. Baltacı Mehmed Paşa’nın hatırasını yaşatacak ve onu genç nesillere tanıtacak birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

Bu vesileyle, tarih bilincini canlı tutmak, gençlerimizi kendi kökleriyle buluşturmak amacıyla, Darphane Genel Müdürlüğü’nde uzun uğraşlar sonucu adetlerle sınırlı özel bir bronz madalyon bastırdık. Bu madalyonlar hem bir hatıra hem de bir semboldür. Bu sembol, sadece bir kişiyi değil, bir anlayışı; fedakârlığı, vakarı ve vatan sevgisini temsil etmektedir.

Bu çalışmanın bir parçası olarak Osmancık Gazeteciler Cemiyeti ve vakfımız, ilerleyen günlerde kapsamlı bir belgesel, araştırma dosyası ve eğitim serisini de kamuoyuna sunacaktır. Ve her yıl aynı tarihte düzenlenen bugünü anma geleneğini geliştirecektir.

Bizler, geçmişe sadece övgüyle değil; sorumlulukla bakan insanlarız. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, bu topraklara aidiyet duyan herkesin görevidir tarihi kahramanlarına sahip çıkmak.

BALTACI MEHMED PAŞA HEPİMİZİN ORTAK MİRASIDIR

Baltacı Mehmed Paşa, sadece Osmancık’ın değil, sadece Osmanlı’nın değil; hepimizin ortak mirasıdır.

Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu anıt mezar, inşallah nesiller boyu onun aziz hatırasını yaşatacak; Osmancık’ı bir tarih, kültür ve vefa durağı haline getirecektir.

Başta aileme, çalışma arkadaşlarıma, projede emeği geçen herkese, yerel ve ulusal destekçilerimize, devlet büyüklerimize ve elbette Osmancık halkına teşekkürü borç bilirim.

Allah bu topraklara nice Baltacı Mehmed Paşalar nasip etsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. “dedi.

KURUGÜL;“BALTACI MEHMED PAŞA AVRUPA’NIN SINIRLARINI KORUYAN MUZAFFER BİR KOMUTANDIR”

Törende konuşan Baltacı Mehmed ve Katerina” Müzikali Senaristi Türker Kurugül ; “Baltacı Mehmed Paşa, Osmancık’tan aşkı ile ayrılmış, bugün de Bilal Çevrim ve destekleyicileri ile aşkı sonuca varmıştır.

Baltacı Mehmed Paşa’ya hepimizin bir teşekkür borcu var. Hepimizin ama en önemlisi Avrupa’nın teşekkür etmesi lazım. 1911 yıllarında saray dedikoduları yüzünden Baltacı Mehmed Paşa kötülenmiş ve bunu Avrupa’nın Siyonist güçleri yapmıştır. Bu bilinmeyen bir gerçektir. Oyunumuzda bu çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Baltacı Mehmed bugün Avrupa’nın sınırlarını koruyan muzaffer bir komutandır. ”dedi.

GELGÖR; “TARİHİMİZE VE DEVLETİMİZE HİZMET ETMİŞ İNSANLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör konuşmasında, Baltacı Mehmed Paşa’nın iftiralarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek; “Baltacı Mehmed Paşa ilçemizde doğup Osmanlı Devleti’ne sadrazamlık yapmış bir şahsiyet. Osmancık olarak manevi değerlerimize sahip çıkacağız ve yaşatacağız. Biz tarihimize ve devletimize hizmet etmiş insanlara sahip çıkacağız. Baltacı Mehmed Paşa iftiralarla karşı karşıya kalmış ancak kesimlikle öyle bir şey yoktur.

Bilal Çevrim’e de teşekkür ediyorum. İyi ki bu anıtı yaptırdı. ”dedi.

KAYMAKAM DUMAN “BALTACI MEHMED PAŞA’NIN İSMİ YAŞATILACAK VE HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLECEKTİR”

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman; “Baltacı Mehmed Paşa tarihin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biri. Osmanlı İmparatorluğunun tökezlediği dönemlerde devlet adamlığı ile komutanlığı ile büyük başarılar elde etmiş ender şahsiyetlerden biri. Ve tarihte 2 defa sadrazamlık yapmış ender kişilerden biri. Bugün yıldönümünü kutladığımız Prut Zaferi’nin de mimarlarından.

Tarihte kendisine büyük iftiralar atılmış ve anılmış ama bunların hiçbirinin doğru olmadığı, gerçekleri yansıtmadığı önemli tarihlediklerimiz tarafından ortaya konulmuştur. O tarihlerde bu iftiralara Padişah dahi inanmamış olacak ki cezalandırma yöntemi olarak büyük bir ceza değil, sadece yerinin değiştirilmesi ve görevinden alınması fiilini gerçekleştirmiştir.

Bilal Çevrim ve ekibi yıllardır, bu işin peşine düşmüş ve Baltacı Mehmed Paşa’nın şahsiyetinin önemine kendisine iade edilmesi noktasında çok büyük çabalar sergilemiştir. Bu anlamda Yunanistan’a Bursa’ya gidip hem Baltacı Mehmed Paşa’nın mezarının bulunması, yerinin belirlenmesi hem de böyle büyük bir şahsiyetin isminin yaşatılması adına büyük çabalar sergilemiştir. Bugün burada bu anıt mezarla birlikte Baltacı Mehmed Paşa’nın ismi yaşatılacak ve hak ettiği değer verilecektir.”dedi.