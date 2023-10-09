Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Tarım Kongresi için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Makineci, AA muhabirine, anız yakılmasının doğaya ve çevreye büyük zararı olduğunu anlattı.

Makineci, anız yangınlarının toprağın tüm yapısını etkilediğini belirtti.





Toprağın yalnızca bir madde olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Makineci, "Toprak, yaşayan canlı bir ekosistemdir. Bir gram toprakta çok sayıda mikroorganizma ve canlı vardır. Bunların birbirleriyle ilişkisini düşündüğümüzde çok önemli bir yapıyı görürüz. Yangın bu ekosistemi yok ediyor." dedi.

Makineci, yangının, çıktığı alandaki tüm yaşamı öldürdüğüne dikkati çekti.

Anız yakmanın, topraktaki faydalı bakteri ve organik maddeleri yok ederek toprağın verimini düşürdüğünü anlatan Makineci, bu durumun önemli kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Anız yangını toprağı fakirleştiriyor

"Yangın o bölgedeki her şeyi yok eder" diyen Makineci, şunları kaydetti:

"Yangın sonrası toprağın kuruması sert bir kabuk meydana getirir ve erozyon riskini artırır. Küçük bir yangın olsa dahi buna neden olur. Toprağı bitki örtüsünden yoksun bıraktığı için burada oluşacak canlı yaşamı ortadan kalkar. Erozyonla toprak taşınma riski artar. Verimli üst toprağın kaybıyla toprağın fakirleşmesi ortaya çıkar. Aynı zamanda toprağın yapısının bozulması yoğun yağış dönemlerinde sellere de neden olabilir."

Prof. Dr. Makineci, anız yangınlarının sadece bulunduğu tarla için değil, çevresindeki hasat edilmemiş tarlalar ve özellikle ormanlar için de tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin orman varlığı açısından zengin bir ülke olduğunu anımsatan Makineci, bu alanların özenle korunması gerektiğini ifade etti.

"Büyük kayıplara sebebiyet verebilir"

Türkiye'de ormanlık alana yakın yerlerde anız yakılmasının kanunlarla yasaklandığının altını çizen Makineci, şöyle devam etti:

"Ancak uyulmadığı durumlar görebiliyoruz. Burada ateşin yanıcı gücünü bilmek lazım. Yanıcı yük çok olduğu için uzak noktalardan dahi sıçrama durumu oluyor. Anız yangınıyla uçan bir kıvılcım ve ateş çok büyük kayıplara sebebiyet verebiliyor. Orman yangınları tarihimizde bunun çok büyük örnekleri vardır. Bunlar da çok trajik olaylar. Türkiye yangınlarla mücadeleye çok önem veren bir ülke. Yangınla savaşı ön plana alıyoruz ama buna rağmen böyle trajik sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu açıdan başta çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız anız yakılması konusunda dikkatli ve duyarlı olmalı."