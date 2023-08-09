Ankara

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, konserler, seminerler ve atölye çalışmalarının yer alacağı Ankara Coffee Festival'de, büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileriyle diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.

Samsun'da "dalga" formundaki yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yeniden sergilenecek Samsun'da "dalga" formundaki yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yeniden sergilenecek

Festivalde katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konser ve sahne performanslarını izleme fırsatı bulacak.

İtalya ve Yunanistan'dan çok sayıda konuşmacının, farklı etkinlikler ve seminerlerde kahveseverlerle buluşacağı festivalde, Peru, Endonezya, Guetemala, Vietnam ve Rusya'dan kahve firmaları da yer alacak.

AA