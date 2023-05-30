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Paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nın Vizyon Eseri" başlığıyla hazırlanan görsellerde, hattın hizmete açıldığı 26 Nisan'dan bu yana toplam 109 bin 495 vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı mız hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri kazandırmaya devam edeceğiz."

Samsun'daki Katı Atık Depolama Sahasında elektrik ve gübre üretecek yeni tesis yapılıyor

Samsun'daki Katı Atık Depolama Sahasında elektrik ve gübre üretecek yeni tesis yapılıyor

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

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