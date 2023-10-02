TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Ankara'da yapımı süren yeni tesise ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin merkezi artık tenisin de merkezi oluyor. 83 dönümlük arazide 1'i merkez kort olmak üzere tam 14 korta sahip TTF Ankara Tenis Merkezi, ulusal ve uluslararası tenis camiası için eşsiz bir cazibe merkezi olacak." dedi.

"Bu tesis, dünyanın en iyi organizasyonlarının, sporcularının ve tüm tenisseverlerin yeni evi haline gelecek." diyen Durmuş, "Bu tesiste en prestijli turnuvaları düzenleyeceğiz. Türkiye olarak yılda 600 ulusal, 200'ün üzerinde uluslararası turnuva yaparak, dünya tenisinde çok önemli bir yere sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Carlos Alcaraz Antalya'da final oynamıştı"

Türkiye'de alt yaş gruplarındaki tenisçilerin başarılı sonuçlar aldığını dile getiren Cengiz Durmuş, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en iyi sporcuları ülkemize geldikçe, bizim sporcularımızın başarısı da buna paralel olarak artıyor. En iyilerle oynama fırsatı bulan sporcularımızın tecrübeleri artıyor. Her kategoride çok fazla turnuva yapar olduk. Carlos Alcaraz üç sene önce Antalya'da final oynamıştı ve dünyada bir numaraya kadar yükseldi. O zaman kendisiyle oynayan çocuklar şimdi 'Biz de yapabiliriz' diyor. Teniste bir numaralı kıta Avrupa. Biz 14 yaşta Avrupa ikincisi olduk. Gençlerimiz İspanya ve Çekya'yı yendi. Finalde iki gün önce yendiğimiz Fransa'ya yenilerek ikinci olduk. Avrupa şampiyonu da olabilirdik. Bu durum artık süreklilik arz edecek. Türkiye, yarıştığı turnuvalar ve sporcuların gelişimleri ile Avrupa ve hatta dünyanın ilk üçünde olabilir. Yurt dışında akademiler bizimle görüşüp bazı genç raketlerimizi akademilerine katmak istiyorlar. Gelecekte çocuklarımızın çok başarılı olacaklarına inancımız tam."

"Tenise ülkemizin her bölgesinden çok büyük ilgi var"

Çocukların en iyi şartlarda yetişebilmesi için sistemin artık kurulduğunu belirten Durmuş, "Yapımı tamamlanmak üzere olan tesisimiz geleceğin yıldızlarının, yetenekli çocuklarımızın yetişeceği bir merkez oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisleşme adına devrim niteliğinde çalışmaları oldu. Bu sayede birçok sporcumuz antrenmanlarını bu tesislerde yapabiliyor ve turnuvalarını bu tesislerde oynayabiliyor. Bakanlığımızın da sporu tabana yayma anlayışıyla tenis sporuna da ülkemizin her bölgesinden çok büyük ilgi var." değerlendirmesinde bulundu.

TTF Ankara Tenis Merkezi'nin aynı zamanda uluslararası kamp merkezi olarak da hizmet vermesini amaçladıklarını söyleyen Durmuş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın destekleriyle yapımını sürdürdüğümüz tesisimizle aynı zamanda yetenekli çocuklarımız, kendileri için maliyeti olmayan bir merkezde çalışma fırsatı bulacak. Bu anlamda başarıya uzanan çizgimizi, yolumuzu belirledik. Emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. TTF Ankara Tenis Merkezi dünyanın en üst seviye sporcularına ve turnuvalarına ev sahipliği yapma işlevini görürken, aynı zamanda tesisi uluslararası kamp merkezine dönüştürmek de hedeflerimiz arasında. Böyle bir sistem oluştuğunda dünyadan da birçok yetenekli tenis oyuncusu tesise gelip bizim çocuklarımızla sürekli antrenman yapabilecek. Bu durum bizim hedeflerimize ulaşmamamızı sağlayacak önemli bir hamle."

"Tomas Berdych ile görüşüyoruz"

Durmuş, üst düzey performansta da çok iyi bir antrenör kadrosu kurmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu sistemin faaliyete geçmesi adına görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yapıyı kurmak adına dünyaca ünlü tenisçi, dünya eski 4 numarası Tomas Berdych de görüştüğümüz isimler arasında. Bu anlamda da hem altyapıdaki sporcularımız hem de profesyonel turda oynayan sporcularımız için en doğru dokunuşları yapacağımız bir tesis oldu. Bu tesis, tüm avantajlarıyla ülkemiz tenisinde çok büyük bir fark yaratacak." şeklinde görüş belirtti.

AA