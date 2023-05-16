Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüphelilerden 35'i tutuklanırken, aramalarda 16 kilogram esrar, 2,6 kilogram eroin, 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram kokain, 10 gram skunk, 79 bin 452 uyuşturucu içerikli hap, 47 kök Hint keneviri ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Mayıs'ta uyuşturucu yla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 207 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da son bir haftada narkotik polislerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 207 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Deprem nedeniyle tepe çökünce manzarası değişen iki köy görüntülendi

Deprem nedeniyle tepe çökünce manzarası değişen iki köy görüntülendi

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.